El director de ‘Vergüenza y dinero’ Visar Morina firma con Cinetic

Visar Morina, el cineasta detrás del premio del jurado del Concurso Mundial de Cine Dramático de Sundance 2026, “Shame and Money”, ha firmado con Cinetic para su representación.

La película es elegible para la categoría de Mejor Largometraje Internacional 2027 en los Premios de la Academia gracias a los cambios en las reglas anunciados este mes. Según los nuevos requisitos, los países o los comités de selección regionales aún pueden seleccionar películas internacionales para presentarlas a consideración, pero las películas también pueden calificar al ganar un premio máximo designado en uno de los seis festivales aprobados. Ése es un obstáculo que “Shame and Money” superó gracias al premio que ganó en Sundance.

“Shame and Money” sigue a Shaban y Hatixhe, productores lecheros trabajadores que crían a tres hijas en la zona rural de Kosovo. Se ven desarraigados de su hogar debido a un acto traicionero y deben enfrentar las duras realidades económicas de la vida urbana, donde reciben ayuda de parientes acomodados. La película fue bien recibida por la crítica en Sundance y actualmente tiene una calificación del 100% en Rotten Tomatoes. The Yellow Affair se encarga de las ventas globales.

Morina, nacida en Kosovo, emigró a Alemania a la edad de 15 años cuando aumentaba la tensión política en el país. Su trabajo explora la experiencia de los inmigrantes con una mezcla de realismo social y mágico. Su primer largometraje, “Babai”, ganó el Premio al Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary de 2015, y su largometraje anterior, “Exile”, está protagonizado por la nominada al Oscar Sandra Hüller (“Anatomy of a Fall”) y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2020. “Exile” pasó a presentarse en la Berlinale de 2020 y fue la presentación kosovar de 2021 a los Premios de la Academia.

La práctica gerencial de Cinetic representa a directores, escritores y productores, incluidos Richard Linklater, Todd Haynes, Killer Films, David Gordon Green, Lana Wilson, Kevin MacDonald, Amalia Ulman, Alejandro Grisi, Babak Jalali, Asif Kapadia, Robert Kaplow, Gabriel Sherman y James Pedersen.

Cinetic Media representará a Morina en todos los medios.