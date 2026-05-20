La medida de la bandera del orgullo vetada por el alcalde profundiza las tensiones en Boonton, Nueva Jersey

BOONTON, Nueva Jersey (WABC) — La decisión de izar una bandera del Orgullo en propiedad de la ciudad ha intensificado la división política en Boonton, Nueva Jersey, donde el alcalde vetó una medida aprobada por el consejo que habría permitido que la bandera ondeara en un parque local.

Victoria Somers, que tiene una tienda en Main Street y es miembro de la comunidad LGBTQ+, dijo que el veto deja a los residentes como ella sintiéndose excluidos.

«Así que la otra mitad de nosotros que solo queríamos esa bandera singular en ese lugar singular para el mes de junio, se supone que simplemente debemos desvanecernos en la oscuridad, supongo», dijo.

El debate llegó a un punto crítico durante una polémica reunión del consejo en la que un residente argumentó en contra de permitir banderas adicionales mediante la distribución de fotografías de una bandera nazi. Los miembros del consejo se dieron la vuelta mientras los asistentes abucheaban.

El consejo finalmente votó 5-4 para permitir la bandera del Orgullo en los mástiles de la ciudad, pero el alcalde James Lynch rechazó la medida.

«No creo que cinco personas deban dictar lo que la mitad de las personas que se tomaron su tiempo para escribir y se opusieron personalmente», dijo Lynch.

La concejal Luisa López, demócrata, dijo que la bandera del Orgullo representa más que un simbolismo.

«Para mí, esa bandera representa a la comunidad LGBTQ, pero también es un símbolo de seguridad e inclusión», dijo.

López agregó que se mudó a Boonton en busca de una comunidad donde su familia latina no enfrentara discriminación.

«Poder criar a mi familia aquí (somos de origen latino) y sentir que mis hijos no serán seleccionados ni discriminados», dijo.

La política de banderas en Boonton ha cambiado en los últimos años dependiendo del partido que tenga la mayoría en el consejo. Los demócratas obtuvieron el control por primera vez este año.

El presidente del consejo, Ben Weisman, criticó el razonamiento del alcalde para el veto.

«No hubo ningún argumento cuando eran mayoría. Ahora ese argumento fue hacia otro lado, el lado que defiende la igualdad, el lado que defiende la visibilidad, cuando ese lado es mayoría, ahora tenemos ese argumento. Creo que es un poco falso», dijo.

Eyewitness News informó que Lynch no respondió a solicitudes adicionales de comentarios.

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