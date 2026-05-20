Google convirtió a Gemini en un agente proactivo de IA con Spark, Daily Brief y un importante rediseño

Adamya Sharma / Autoridad de Android

TL;DR Google está lanzando una aplicación Gemini rediseñada con un nuevo lenguaje de diseño «Neural Expressive», respuestas más ricas, conversaciones Gemini Live mejoradas y soporte en Android, iOS y la web.

La compañía también anunció nuevos agentes de inteligencia artificial llamados Daily Brief y Gemini Spark, con Spark diseñado para manejar tareas de forma proactiva en Gmail, Docs y otras aplicaciones conectadas.

Gemini Omni también llega a la aplicación Gemini como un nuevo modelo multimodal que puede producir y editar videos cinematográficos a partir de texto, imágenes y clips.

Google acaba de anunciar una de las mayores revisiones de su aplicación Gemini en Google I/O 2026, presentando una interfaz rediseñada, agentes de inteligencia artificial proactivos y un nuevo y poderoso modelo de creación de videos llamado Gemini Omni.

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La compañía afirma que Gemini ahora es utilizado por más de 900 millones de personas en 230 países y territorios, lo que la convierte en «la herramienta de IA generativa más disponible en el mundo». Como parte de su último esfuerzo para hacer que Gemini sea aún más poderoso, Google ahora está desarrollando el chatbot para convertirlo en un asistente más proactivo que puede ayudarlo activamente a administrar su vida digital.

Nuevo diseño “Neural Expressivo”

El mayor cambio visto en la aplicación Gemini es un nuevo lenguaje de diseño que Google llama «Neural Expressive». La interfaz actualizada se lanzó a los usuarios e introduce animaciones fluidas, tipografía actualizada, colores brillantes, retroalimentación háptica y un estilo de presentación más dinámico.

Google dice que Gemini ahora generará respuestas en formatos más ricos, incluidas imágenes, resúmenes, texto en negrita, gráficos interactivos, líneas de tiempo e incluso videos narrados para evitar mostrar a los usuarios una pared gigante de texto.

Google dijo que también está integrando completamente Gemini Live en la experiencia central de Gemini. Los usuarios ahora pueden cambiar sin problemas entre escritura y conversación de voz natural sin romper el contexto. La compañía dice que también está rediseñando la experiencia del micrófono para que los usuarios puedan hablar de forma natural sin interrupciones, y pronto habrá soporte para dialectos regionales.

El rediseño Neural Expressive de la aplicación Gemini comienza a implementarse globalmente hoy en Android, iOS y la web.

Poder Omni Géminis

En I/O 2026, Google también presentó Gemini Omni, un nuevo modelo multimodal centrado en la creación de vídeos. Omni ha estado en Internet últimamente y puede combinar texto, imágenes y video para producir videos cinematográficos de alta calidad. Google dice que los usuarios podrán acceder a Omni directamente desde la aplicación Gemini.

Los usuarios pueden cargar imágenes del carrete de su cámara y editarlas utilizando comandos de lenguaje natural en lugar de las herramientas de edición tradicionales. Google también dijo que los usuarios podrán crear avatares de IA que se vean y suenen como ellos.

Gemini Omni también se lanza hoy para los clientes de Google AI Plus, Pro y Ultra en todo el mundo.

Nuevos agentes de IA: Gemini Spark y Daily Brief

Además de los rediseños de Neural Expressive y Omni, las principales actualizaciones de Google a Gemini también incluyen dos nuevos agentes de IA: Daily Brief y Gemini Spark.

Como sugiere el nombre, el Resumen diario es un resumen personal que resume su día utilizando información de su calendario, recordatorios, planes de viaje y más. Esta es una función que Google intentó implementar anteriormente como Daily Hub en la serie Pixel 10, pero la eliminó debido a los malos comentarios de los usuarios.

Google describe el Resumen diario de Gemini como una experiencia informativa matutina que lo prepara para el día siguiente. Se lanzó hoy dentro de la aplicación Gemini para clientes de Google AI Plus, Pro y Ultra en los EE. UU.

La segunda característica, y más ambiciosa, es Chispa de Géminis. Google describe Spark como un agente de inteligencia artificial basado en la nube 24 horas al día, 7 días a la semana, que puede manejar tareas de manera proactiva en su nombre incluso después de que cierre su computadora portátil o bloquee su teléfono.

Con la tecnología de Gemini 3.5 Flash, Spark está profundamente integrado con aplicaciones de Workspace como Gmail, Docs y Slides. Google comparte ejemplos como analizar extractos de tarjetas de crédito para identificar suscripciones ocultas, monitorear correos electrónicos escolares para conocer las fechas límite, crear resúmenes diarios para familias e incluso convertir automáticamente notas de reuniones dispersas en documentos mejorados y borradores de correo electrónico.

Spark podrá realizar compras en su nombre en los próximos meses.

Spark también puede crear desencadenantes y flujos de trabajo recurrentes. Google dice que los usuarios mantienen el control y Spark pedirá permiso antes de realizar acciones de alto riesgo como gastar dinero. Por cierto, Google ha creado un nuevo Protocolo de pago de agentes (AP2) para ayudar a agentes como Spark a realizar pagos seguros en su nombre. La compañía dice que comenzará a llevar AP2 a los productos de Google en los próximos meses, comenzando con Spark.

Gemini Spark se lanzó a probadores confiables esta semana, y se espera un lanzamiento beta para los clientes de Google AI Ultra en EE. UU. la próxima semana.

Más aplicaciones conectadas e integración con macOS

Google también está ampliando su ecosistema de aplicaciones Gemini conectadas a través de nuevas integraciones que se lanzan hoy con Canva, OpenTable e Instacart. En última instancia, Spark utilizará estas integraciones para completar tareas en estos servicios. Las capacidades adicionales planificadas para finales de este año incluyen la integración de Chrome, el envío de SMS y correo electrónico a Spark directamente, subagentes personalizados y control del navegador local.

Finalmente, Google confirmó que su aplicación macOS Gemini está obteniendo una integración Spark más profunda y nuevas capacidades de voz, lo que permite a Gemini trabajar más directamente con los flujos de trabajo de las máquinas locales.