El cuerpo de su hijo no era autopsia porque no había un médico forense, el padre de Prada Lucky estaba furioso

Kupang, Viva – Cuerpo Prada Lucky Chepeil Saputra Namo, soldado TNI AD Batallón Teriero -Devarrollo (TP) 834 Wakanga Mere Nagekeo Ntt, que supuestamente fue asesinado por la persecución y la violencia de su senior fallido autopsia En Wiraksakti Kupang por la ausencia de médicos forenses y administrativos.

El padre de la víctima Serma Cristian Namo, quien también es miembro activo del Ejército, estaba escuchando furiosamente esta declaración.

Con las emociones, el padre de la víctima ordenó que el cuerpo de su hijo fuera retirado de inmediato de la morgue.

El cuerpo de Prada Lucky llegó al aeropuerto de El Tari, Kupang, East Nusa Tenggara (NTT)

«Mi hijo es un soldado, también soy un soldado, hospital Este gran ejército, ¿cómo es que no hay médicos forenses que disuelvan estas formas enfermas? Mi alma es roja y blanca, también soy un ejército, pero soy extremo con la justicia, no me toques «, gritó el padre de la víctima en la sala de cuerpos Wirasakti Kupang.

«Saca el cuerpo de mi hijo ahora, este es mi orden, tomo el comando, eliminemos de inmediato al padre de mi hijo con emoción y decepcionado. Solo lo llevamos al hospital de la policía para que personalmente tenga todos los costos», continuó.

Miembro del Brigif 21 Komodo que trajo el cuerpo de Prada Lucky del aeropuerto El Tari Kee Wirasakti, trajo rápidamente el cuerpo de Prada Lucky, y fue elevado a una ambulancia para ser llevada al Hospital Bhayangkara.

Sin embargo, cuando se lleva al Hospital Bhayangkara, el hospital tampoco pudo aceptar el cuerpo para una autopsia sin una carta de introducción del hospital anterior, o una carta introductoria para una investigación.

El cuerpo de Prada Lucky fue llevado de inmediato a la funeraria. También exigió que el caso de la muerte de su hijo se revelara lo más justo posible y que nadie debería ser cubierto para que no más víctimas fueran asesinadas en vano en el cuerpo de TNI, como su hijo Lucky Cbepril Saputra Namo.

Reporta de Frits Floris/Tvone Kupang