Hombre acusado de asesinato por disparar a estudiante indio en Canadá







El hombre que disparó la bala callejera que mató a 21 años Estudiante indio Harsimrat Randhawa en Canadá fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, dijo un funcionario.

La policía de Hamilton, quien arrestó el martes a Jerdaine Foster, de 32 años, en Niagara Falls en Ontario, también lo acusó de tres cargos de intento de asesinato, CBC News citó a Det-sgt Daryl Reid, como dijo en una conferencia de prensa.

Randhawa, un estudiante de segundo año inscrito en un curso de fisioterapia en Mohawk Collegefue atropellado por una bala callejera mientras estaba parada cerca de una parada de autobús en la intersección de Upper James Street y South Bend Road el 17 de abril. Sucumbió a la lesión en el hospital.

Según los informes, la estudiante india acababa de salir del autobús y estaba esperando cruzar la calle cuando la bala la golpeó. Al menos siete personas en cuatro autos estuvieron involucrados en una disputa que condujo al tiroteo. Los disparos fueron disparados entre los autos y al menos dos armas estaban involucradas, según el informe.

«Harsimrat era un espectador inocente», dijo el informe de Reid el jueves, «simplemente estaba tratando de llegar a casa desde un gimnasio local Cuando fue golpeada y asesinada «.

No se han realizado otros arrestos en el caso. «La investigación aún está en curso, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para identificar, localizar y arrestar a todas estas personas involucradas en esta muerte», dijo Reid. Agregó que Foster, que tiene vínculos con Hamilton, Halton y Regiones de Niágara y vivía en propiedades de alquiler a corto plazo, era conocido anteriormente por la policía.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





