El astronauta Shubhanshu Shukla regresa a la India a una cálida bienvenida







Astronauta Shubhanshu Shukla Regresó a la India el domingo temprano después de su visita histórica a la Estación Espacial Internacional (ISS). Shukla, quien ha estado en la capacitación estadounidense para la misión Axiom-4 a la ISS durante el año pasado, fue bien recibida en el aeropuerto por el ministro de la Unión, Jitendra Singh, el primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, y el presidente de ISRO, V Narayanan.

El astronauta de respaldo de Shukla, Prashanth Balakrishnan Nair, también regresó a la patria. Se espera que Shukla se reúna con el primer ministro Narendra Modi y viaja a su ciudad natal, Lucknow también se espera que regrese a la capital para participar en las celebraciones del Día del Espacio Nacional del 22 al 23 de agosto.

«La gloria espacial de la India toca el suelo indio … como el hijo icónico de la Madre India, #Gaganyatri Shubhanshu Shukla, aterriza en Delhi en las primeras horas de esta mañana. Acompañando a él, otro grupo igualmente exitoso Capitán Prashanth Balakrishnan Nair, uno de los astronautas seleccionados para la primera misión humana de la India Humana. Gaganyaanquien fue el respaldo designado de la India para la misión a la Estación Espacial Internacional #ISS «, dijo Singh en una publicación en X.

Más temprano el sábado, Shukla había publicado una fotografía sonriente de sí mismo sentado en un avión en Instagram, diciendo que estaba lleno de emociones mixtas cuando salió de los Estados Unidos y esperaba regresar a la India para compartir sus experiencias con todos en casa.

«Mientras me siento en el avión para regresar a la India, tengo una mezcla de emociones que corren por mi corazón. Me siento triste dejando atrás a un grupo fantástico de personas que fueron mis amigos y familiares durante el año pasado durante esta misión. También estoy emocionado de conocer a todos mis amigos, familiares y a todos en el país por primera vez después de la misión. Creo que esto es lo que es la vida, todo de inmediato», dijo Shukla en la publicación.

«Después de haber recibido un increíble amor y apoyo de todos durante y después de la misión, no puedo esperar para volver a la India para compartir mis experiencias con todos ustedes. Las despedidas son difíciles, pero necesitamos seguir moviéndose en la vida. Como mi comandante Peggy Whitson Dice con cariño: «La única constante en el vuelo espacial es el cambio». Creo que eso también se aplica a la vida «, agregó.

Shukla también escribió: «Supongo que al final del día -` Yun Hi Chala Chal Rahi – Jeevan Gaadi Hai Samay Pahiya`, recordando la canción de la película de Bollywood Swades, que estaba en su lista de reproducción justo antes de embarcarse en la misión Axiom -4 a la ISS el 25 de junio de los Estados Unidos.

Shukla y su astronauta de respaldo Nair participaron en las celebraciones del Día de la Independencia en el Consulado Indio en Houston el viernes. Al dirigirse a las 79 celebraciones del Día de la Independencia en el Fuerte Rojo, el primer ministro Modi dijo el viernes que India estaba desarrollando su propia estación espacial y señaló que el capitán del grupo Shukla había regresado de una misión espacial.

«El capitán de nuestro grupo Shubhanshu Shukla ha regresado de la estación espacial. En los próximos días, regresa a la India», dijo Modi. Shukla fue parte de la misión espacial privada de Axiom-4 que se quitó de Florida el 25 de junio y atracó en la Estación Espacial Internacional el 26 de junio. Regresó a la Tierra el 15 de julio.

Junto con otros tres astronautas: Peggy Whitson (EE. UU.), Slawosz Uznanski -Wisniewski (Polonia) y Tibor Kapu (Hungría), Shukla realizó más de 60 experimentos y 20 sesiones de divulgación durante la misión de 18 días.

