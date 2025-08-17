Splashy ‘Rain Cement’ en Bogor, el pronosticado se disculpó

Bogor, Viva – Material semen Volando en áreas residenciales, uno de los residentes de Rukun (RW), Bogor Regency, West Java, desencadenó la emoción de los residentes. El incidente ocurrió alrededor del complejo de fábrica de la planta 5 InspecciónCitaUp.

Respondiendo a este asunto PT Upbement Tunggars Prakarsa TBK transmitió una disculpa al público por el incidente. Gerente General de Operación CiteureUp Factory Complex, Setia Wijaya explicó que el incidente fue incidental cuando la fábrica no operó.

«Cuando se abrió el agujero de inspección, salió el polvo inesperado y se voló en un gran viento hacia la comunidad. Sabiendo esto, nuestros trabajadores cerraron inmediatamente el agujero de cheque nuevamente, de modo que en unos tres minutos se resolvió la condición», se citó a Setia de su declaración el domingo 17 de agosto de 2025.

También le dijo a su cronología. El incidente comenzó cuando los trabajadores limpian el bloqueo (obstrucción) en la sección de separación del material. El promedio luego coordinó con la comunidad de la aldea afectada a través del jefe de la aldea y el secretario de la aldea y entregó una evaluación interna para que no se repitieran incidentes similares.



Varios empleados con antecedentes de la fábrica de cemento de adoctación en Bogor, Java B

«Hemos hecho correcciones al procedimiento para limpiar el bloqueo para que no se realice en fuertes condiciones de viento», agregó Setia.

Mientras tanto, afirmó el gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi, los resultados de la evaluación de la Agencia de Medio Ambiente (DLH) encontraron una violación de los procedimientos operativos estándar (SOP) en la producción de íbalos de PT que se cree que es la causa del incidente ‘Lluvia semen’.

«El gobierno provincial de Java Occidental hará un seguimiento de acuerdo con los procedimientos legales aplicables, desde sanciones administrativas, multas, hasta sanciones más severas si se demuestra como una violación grave», dijo a través de una cuenta oficial de redes sociales.

También le pidió al público que permaneciera tranquilo porque el gobierno estaría presente para proporcionar protección contra varios problemas ambientales en Java Occidental.

Por otro lado, el gobierno de Bogor Regency a través del distrito de Citeureup maneja directamente el impacto del incidente que tuvo lugar en la aldea de Citeureup. El jefe del subciélago de Citeureup, Edy Suwito Sutono Putro, dijo que el material de cemento transportado por el viento era limitado y solo tuvo un impacto en los residentes en un pilares de ciudadanos (RW).

«Sucedió alrededor de las 3:00 pm cuando la fábrica estaba limpiando y manteniendo el equipo de producción. El incidente no duró mucho», dijo.

Edy agregó, el gobierno del subdistrito había facilitado la mediación entre empresas, aldeas y residentes el lunes (11/8) para resolver problemas en la deliberación. (Hormiga)