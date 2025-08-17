VIVA – Las noticias impactantes vinieron del FC Dallas. Portero principal Equipo nacional Indonesia, Maarten paesde nuevo ausente en el juego Major League Soccer (MLS) 2025, esta vez cuando se enfrenta a Austin FC en el Estadio Q2, domingo 17 de agosto de 2025

En el partido que terminó en un empate 1-1, el nombre Maarten Paes no era visible en absoluto, tanto en la lista de jugadores como en banco. Esta situación de repente condujo a especulaciones entre los fanáticos del FC Dallas y el público de fútbol indonesio.

Esta no es la primera vez que PAES desaparece del equipo. Anteriormente, también estaba ausente cuando el FC Dallas se enfrentó a Portland Timbers el 10 de agosto de 2025. ¿El resultado? Nuevamente, Dallas tuvo que estar satisfecho con un puntaje equilibrado.

La ausencia de Paes plantea inmediatamente grandes preguntas. El portero de 27 años ha sido un pilar bajo el travesaño desde que fue reclutado de FC Utrecht. Su consistencia lo convierte en el pilar principal del equipo, por lo que la ausencia es muy sorprendente.

Para Equipo nacional indonesioEsta noticia es claramente una preocupación seria. Los paes que acababan de terminar el proceso de naturalización directa se trazó como la primera opción en el equipo de Garuda. La estabilidad de su desempeño en el club es muy importante para que la calidad se mantenga al fortalecer el equipo nacional.

La ausencia de PAES desencadenó varias especulaciones. Algunos fanáticos sospechan que enfrenta problemas personales, mientras que otros adivinan la posibilidad de transferir o negociaciones con otros clubes. Sin embargo, todo eso todavía está limitado a los rumores.

El público ahora está esperando la aclaración del FC Dallas y los propios. La respuesta sobre la ausencia del portero holandés fue crucial, tanto para los viajes de clubes en la MLS como para la preparación para que el equipo nacional indonesio se enfrente a una agenda internacional.

Finalmente, el FC Dallas anunció que el jugador sufrió una lesión. Voz a través de las redes sociales X. El club confirmó que PAES estaba ausente debido a una lesión en la parte superior del pie.

Hasta ahora, no hay certeza cuando los PAE pueden volver al campo. Esta condición es claramente un golpe para el equipo nacional indonesio, que debe perder a uno de sus porteros principales.

La ausencia de Paes agregó un mal récord para Dallas, que estaba luchando en la parte superior de la MLS. Los fanáticos esperan que el portero se recupere pronto para que pueda regresar para escoltar la meta y mantener el rendimiento del equipo estable.

Mientras tanto, la especulación sobre el futuro de PAES también se aferra a las mentes de los fanáticos. Ya sea que esta lesión sea solo temporal o hay otros factores que lo hacen ausente, aún debe ser esperado aclaraciones oficiales.

Con toda esta incertidumbre, una cosa está clara: Maarten Paes permanece en el centro de atención, tanto en los Estados Unidos como en el país.

El equipo nacional indonesio también debe prepararse para enfrentar la posibilidad de perder paes para los próximos partidos, así como encontrar alternativas para que la fuerza de la línea de fondo permanezca sólida.

El FC Dallas y Maarten Paes ahora están en el centro de atención, con el público con la esperanza de que las buenas noticias lleguen pronto.