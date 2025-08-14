El ascenso de UDFA podría costar la tercera ronda de los Bears recientes un lugar en la lista

El Bears de Chicago La competencia de tackle izquierdo ha recibido un giro inesperado este verano, y está poniendo dos arcos de carrera muy diferentes en un curso de colisión.

Theo BenedetUn ex destacado de la universidad canadiense que pasó 2024 en el equipo de práctica, tomó representantes del primer equipo en el tackle izquierdo durante la práctica del equipo del equipo. La oleada de Benedet podría venir a expensas, o al menos provocar la degradación, de tackle de segundo año Llame a Amegadjie.

Una selección de tercera ronda en 2024, Amegadjie ingresó al campamento como una supuesta copia de seguridad clave con potencial de inicio. Desafortunadamente, no parece dejar una gran marca.

«Theo Benedet ha entrado en la competencia de los Bears en el tackle izquierdo». Adam Jahns de Chgo Sports escribió en X Después de ver el cambio. «Giró con los 1 hoy con Braxton Jones. «

«Kiran ahora aparentemente claramente detrás de Theo Benedet en la tabla de profundidad». Windy City Gridiron’s Johnathan Wood anotó. «Si eso no cambia, Kiran no hará la lista».

Una mirada más cercana a los osos de Theo Benedet

El camino de Benedet hacia los osos no ha sido convencional, por decir lo menos. Un dos veces ganador del Trofeo JP Metras En UBC (un premio que se otorga al liniero de arriba hacia abajo de Canadá), se convirtió en el primer liniero ofensivo en la historia de los deportes U en ganar el premio dos veces. Llamó la atención en el Shrine Bowl antes de firmar con los osos como agente libre no reclutado.

Chicago agregó Benedet inmediatamente después del draft de 2024. Pasó la temporada pasada en el equipo de práctica y firmó un acuerdo de reserva/futuros en 2025. Con 6 pies 7 y 305 libras, tiene buen tamaño, y jugó relativamente bien en el primer juego de pretemporada del equipo contra el Delfines.

«Benedet probablemente llamó la atención de los entrenadores con su juego en el juego de Miami». Gene Chamberlain de Sports Illustrated anotado. «Pro Football Focus le dio la calificación más alta de todos los linieros ofensivos de los Bears para el juego (66.5) y el tercer mejor grado para el bloqueo de pase (81.4)».

«Hay muchas cosas que realmente me gustan de Theo», dijo el entrenador de la línea ofensiva de los Bears, Dan Roushar. a través de Kevin Fishbain de la atlética. «Probablemente ha tenido tanta mejora como cualquier jugador que tengamos en el grupo. Con eso, hay muchas cosas para que él mejore y lo sabe y tenemos que trabajar en ello. Está trabajando su cola. Se ha puesto en posición de competir por un trabajo en algún lugar de este grupo».

Los Bears no cortarán a Kiran Amegadjie … ¿lo harán?

Kiran ahora aparentemente claramente detrás de Theo Benedet en la tabla de profundidad. Si eso no cambia, Kiran no hará la lista. https://t.co/z3brjuzste – Johnathan Wood (@Johnathan_wood1) 13 de agosto de 2025

El surgimiento de Benedet podría voltear absolutamente la trayectoria de Amegadjie. Es temprano, pero si Benedet continúa jugando bien, podría obligar a Amegadjie a un papel de tacleada de swing de tercera cuerda. Para una ex selección de tercera ronda, eso está lejos de ser ideal.

Wood sugiriendo que Amegadjie no hará la lista si se queda detrás de Benedet en la tabla de profundidad, sin embargo, parece un poco drástico. Él solo está entrando en el año 2, y los Bears no vieron mucho de él el año pasado.

Amegadjie pasó gran parte de su temporada baja de 2024 rehabilitando una lesión cuádruple que sufrió en la universidad en Yale. Abrió su campamento de novato en NFI y se abrió camino de regreso. Terminó jugando en seis juegos y estuvo en el campo para 125 instantáneas en la ofensiva como novato el año pasado.

Esta temporada, Amegadjie se ha visto obstaculizado por un problema de piernas sufrido a fines de julio. Desde entonces ha regresado a los ejercicios de equipo, pero después de que Benedet se abrió paso en la conversación, será una colina más empinada para que Amegadjie suba.