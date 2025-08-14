Celebre el 80 aniversario de la República de Indonesia, Bintang Toedjoe apoya 1,000 puntos de carrera 17 de agosto

Yakarta, Viva – PT Bintang toedjoe tiene su propia estrategia para apoyar el 80 aniversario de la República de Indonesia, especialmente para ayudar a la comunidad Indonesia en Holding carrera Los 17 como se mantienen en todo el país.

Leer también: Prabowo está programado para proporcionar servicios y honor el 18 de agosto de 2025



El gerente del grupo del gerente de marca Natural Wellness de PT Bintang Toedjoe, Rindu Melati Siregar, dijo, a través de Bejo Ginger Red como una medicina herbal indonesia original, su partido también celebrará el 80 ° momento de la independencia de Indonesia con la comunidad a través de #Pamerindonesia.

«En el mismo espíritu, Bejo Ginger Red quiere participar en la celebración de la 80 ° Independencia a través de campaña #Pamerindonesia «, dijo Rindu en su declaración, jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: El Secretario de Estado revela la preparación para el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio tiene casi el 100%





Ilustración de la competencia del 17 de agosto

La serie de celebraciones siempre comienza con la ceremonia de elevación de Saka roja y blanca en el Palacio Presidencial, que se siguió simultáneamente en todo el país. En este momento, Bejo Ginger Red también levantó una bandera con Urrophis, un creador de contenido de viajero, que estaba explorando Overland Borneo de julio a agosto para revelar la belleza oculta de Indonesia.

Leer también: Palacio Llame a la Invitación de Aniversario de la República de Indonesia a Megawati a Jokowi en el proceso de finalización



Además de la exploración turística de Urrophis, Jeremy Owen, Juwita Situmorang, Bang Ijal, y nosotros, Sibs, Bejo Ginger Merah, también invitó a la comunidad a celebrar la independencia a través de una competencia típica del 17 de agosto.

Es decir, comenzando desde la competencia de alimentación de las galletas, las carreras de sacos, hasta la tuerca de Areca, todo lo cual es una expresión de alegría sobre una vida independiente que une a los niños a los adultos.

«Por lo tanto, apoyamos 1,000 puntos de competencia dispersos en varios entornos comunitarios. Juntos, se espera que este momento sea un lugar para #Pamerindonesia y muestre el orgullo de #akumerahputih», explicó Rindu Melati Sirgar.

Uno de estos puntos es la colaboración con la comunidad de juegos, lo que da espacio para que las personas recuerden con los juegos tradicionales. Sus miembros, que se llaman familiarmente «amigos amigos», aprovechan el momento del 17 de agosto para jugar juntos sin límite de edad, acompañados de Bejo Red Ginger para mantenerse en forma.

El fundador de la comunidad de juegos, Akihiko Akira o Kiko, también acogió con beneplácito el entusiasmo de esta cooperación. Porque según él, la celebración del 17 de agosto es un patio de recreo que se celebra simultáneamente en Indonesia.

«Comenzando desde las galletas de la competencia de alimentación, las carreras de sacos, hasta la escalada de Areca, toda una participación emocionante y llena de gente, y se ha convertido en una cultura de hereditario», dijo.