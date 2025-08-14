Espero que la relación con nosotros continúe avanzando: India







India el jueves esperaba que su relación con el A NOSOTROS continuará avanzando en función del respeto mutuo y los intereses compartidos.

Los comentarios de Nueva Delhi se produjeron en medio de tensiones crecientes entre los dos países después de que el presidente Donald Trump abofeteó el 50 por ciento de los bienes indios.

«India y Estados Unidos comparten una asociación estratégica global integral anclada en intereses compartidos, valores democráticos y vínculos robustos de personas», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Externos, Randhir Jaiswal.

Esta asociación ha resistido varias transiciones y desafíos, dijo.

«Seguimos enfocados en la agenda sustantiva con la que nuestros dos países se han comprometido y esperamos que la relación continúe avanzando en función del respeto mutuo y los intereses compartidos», dijo.

Se le preguntó a Jaiswal sobre el futuro de Lazos de la India-Estados Unidos a raíz de las tensiones tarifas.

El portavoz de MEA sugirió que los lazos de defensa entre los dos países se mantuvieron robustos.

«La Asociación de Defensa de India-Estados Unidos, Apuntalado por los acuerdos de defensa fundamental, es un pilar importante de la asociación bilateral «, dijo.

Esta robusta cooperación se ha fortalecido en todos los dominios, señaló …

«Esperamos que un equipo de política de defensa estadounidense esté en Delhi a mediados de agosto. La 21ª edición del ejercicio militar conjunto Yudh Abhyas también se espera que tenga lugar a finales de este mes en Alaska «, dijo Jaiswal.

«Ambas partes siguen comprometidas para convocar la reunión intersesional 2+2 a nivel de trabajo hacia fin de mes», agregó.

