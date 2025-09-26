El actor de Xenomorph de la Tierra, Cameron Brown, descompone la secuencia de salto de xenomorph

Dentro de los pasillos oscuros y parpadeando luces fluorescentes de «Alien: Tierra«Visitarás un pequeño (pero aterrador) vislumbrar un xenomorfo de 6’2 que acecha en el fondo. Es el tipo de cosas que le da a alguien los escalofríos, ya que todo lo que se interpone en el camino de la criatura está garantizado para ser desgarrado.

A pesar de nunca antes de tocar una criatura, el artista de acrobacias Cameron Brown Se encontró adecuado para asumir el papel de una de las criaturas más queridas de la ciencia ficción. Brown habló con Variedad sobre sus acrobacias favoritas y cuánto tiempo le llevó entrar en el traje de Xenomorph.

¿Cuáles fueron sus conversaciones iniciales con el creador de la serie Noah Hawley con respecto a esta iteración del Xenomorph?

Obtuve notas de Noah a través del diseño del traje y a través del taller de Weta. Vivo en Australia, y Weta tiene su sede en Nueva Zelanda; Es el otro lado del mundo opuesto a donde está Noé. Muchas de mis señales llegaron a través de la criatura misma. A medida que los diferentes elementos de la demanda comenzaron a unirse, iban a informar cómo esta criatura se iba a mover e interactuar con el mundo.

El Xenomorph ha estado en pantalla durante casi 50 años. ¿Qué miraste al investigar cómo retratar sus movimientos y lenguaje corporal?

Después de ser elegido, volví y vi las tres primeras películas en particular. Estaba buscando señales de movimiento en esos tres para tratar de continuar con precisión el legado de los artistas que habían venido antes que yo. También vi «Alien vs. Predator» varias veces. Hay muy buenos movimientos que Tom [Woodruff Jr.] Y los otros actores allí lo hicieron, lo que ayudó a influir en algunas de las opciones que hice. Pasé las imágenes de Pinterest y Google, buscando imágenes de cómics y artes de fanáticos y siluetas que la gente había imaginado del Xenomorph. Traté de incorporar estos momentos aún en el movimiento para mantenerlo lo más auténtico posible.

¿Qué truco te llamó más mientras filmaba?

El destacado es la secuencia de apartamentos del señorío [in Episode 2] y el salto del balcón. Fue un truco bastante bueno para actuar en particular debido a la colaboración que era entre todos los departamentos. Todo era práctico, desde el vidrio explosivo hasta la mesa en la que estaba aterrizando. Luego, el candelabro detrás fue explosiones reales, el equipo de la cámara movió a la dolly en secuencia con Alex [Lawther] Actuando en primer plano de todo el asunto en lo que fue esencialmente uno o dos segundos. Ese fue un momento realmente especial.

El episodio 5 es un episodio independiente, centrado en los eventos del Maginot en los momentos previos al accidente en Prodigy City. ¿Cómo estar en el set, que se construyó como una réplica del Nostromo en «Alien», ayudó a influir en la forma en que actúa el Xenomorfo? Es un espacio tan contenido.

El maginot es bastante contenido y claustrofóbico, que se prestó a mí queriendo ser más cuadrúpédico que bípedo. Fue un instinto que tuve desde el principio. En el episodio 5, hay una foto que realmente me gusta, cuando Zoya Zaveri [Richa Moorjani] está huyendo del Xenomorfo y yo vengo a la vuelta de la esquina. Hicimos toda la escena prácticamente. Ben O’Hanlon, el rigor clave, apareció en una línea de holgura que dio una vuelta a una esquina. Tuvimos un montón de sistemas de liberación rápida que permitían que eso sucediera, y luego me tuvimos en un trinquete con alimentación de aire, que disparó el botón y me disparó a la vuelta de la esquina en el traje.

¿Cuánto tiempo tardó en preparar el traje cada día?

Tenía un increíble equipo de técnicos que estaban conmigo en el set, día a día. Al final del espectáculo, lo bajamos a 20 minutos para entrar y 20 minutos para salir. Fue muy bien creado porque ha habido mucha innovación desde los años 70 y el primer traje de HR Giger Xenomorph. El traje que llevaba puesto era completamente modular. Teníamos piernas separadas, brazos separados, un torso separado, cuello separado y una cabeza separada. La mayoría de las veces estaba esperando, sentado para un tiro para el que me necesitaban. Podría pasar el rato en el torso, los brazos y las piernas, y tener el cuello y la cabeza y ser bastante cómodo.

Hacerlo poco a poco es interesante porque el xenomorfo en «Alien: Earth» interactúa con híbridos y humanos de una manera que aún no hemos visto antes En la serie.

Para los episodios posteriores, Jayde Rutene fue el actor en la demanda porque querían que alguien más pequeño interpretara la versión adolescente del Xenomorfo. Regresé a un papel más asesor y ayudé a guiarla a su papel como esa criatura. Eso es algo de lo que hablamos mucho a medida que salían los guiones: cómo esa relación iba a buscar entre un xenomorfo y algo nuevo. No hemos visto estas conciencias humanas dentro de los cuerpos sintéticos antes.

¿Cuál es tu momento más orgulloso trabajando en «Alien: Earth?»

Es sorprendente ponerse ese disfraz y usar la máscara del Xenomorph en absoluto. Después de haber trabajado en ello como artista, y ahora viéndolo como fanático, estoy tan impresionado de verlo como estaba trabajando en ello. Estoy realmente entusiasmado de que Noah confió en mí para asumir este papel y ayudarlo a crear su visión para este mundo.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.