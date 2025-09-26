Desde el ministerio hasta BP Bumn se considera que puede fortalecer la competitividad global

Yakarta, Viva – Ministerio de transformación de nomenclatura Bullido Actualmente se ve como un paso monumental para fortalecer el papel del estado en la dirección y supervisión de las empresas estatales de manera más efectiva.

La transformación está contenida en la cuarta revisión de la ley número 19 de 2003 con respecto a Bumn. El proceso está entrando en la ronda crucial con la presencia de la idea de formar la Agencia de Regulación Bumn (BP Bumn).

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI, GDE Sumarjaya Linggih evaluó que el cambio no fue solo administrativo. Sino más bien una reconstrucción institucional que confirma que la gestión de las empresas estatales requiere una autoridad reguladora resistente, moderna y receptiva a la dinámica economía global.

Este fortalecimiento institucional se confirma en respuesta a los diversos desafíos que han sido enfrentados por Bumn, que van desde funciones superpuestas hasta coordinación débil entre entidades.

«El establecimiento de SOE BP es un impulso importante para reorganizar la arquitectura institucional de Bumn. El estado no solo está presente como accionista, sino también como regulador que asegura que cada bumn se gestione de acuerdo con el principio buen gobierno corporativo, profesionalismosy sostenibilidad «, dijo Sumarjaya Linggih en su declaración, viernes 26 de septiembre de 2025.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes de Indonesia VI, GDE Sumarjaya Linggih

Explicó que la revisión de esta ley también proporcionó autoridad adicional para Bumn BP, incluida la preparación de políticas estratégicas intersectoriales, fortaleciendo la coordinación corporativa, a la reorganización de las relaciones entre la tenencia y las subsidiarias.

Con una autoridad más amplia, se espera que Bumn pueda consolidar el poder de las empresas estatales para estar más enfocados en el apoyo a la agenda nacional de desarrollo, incluida la transmisión natural de los recursos naturales, las transiciones energéticas y el fortalecimiento de los alimentos y la salud.

Según el apodo de Demer GDE Sumarjaya Linggih, el paso está en línea con la necesidad de construir SOES que no solo persigan la rentabilidad, sino que también cumplan los mandatos constitucionales como agentes de desarrollo.

«Necesitamos una institución de apoyo fuerte, no solo un regulador administrativo. BP BUMN debe ser una autoridad estratégica que pueda dirigir a las empresas estatales para aumentar los dividendos, abrir nuevos empleos y expandir el papel de Indonesia en el ámbito global», dijo.

Agregó que el cambio en la nomenclatura a BP Bumn, así como para cerrar el espacio de confusión que a menudo había provocado ineficiencia. Con un papel más definido, Bumn BP se convertirá en un ancla de gobernanza, mientras que la gerencia de SOE puede centrarse más en la transformación comercial, la expansión del mercado e innovación en servicios públicos.

«Esta revisión no es embellecimiento de las instituciones, sino una gran estrategia para fortalecer la soberanía económica nacional. El estado está presente a través de BP Bumn con una nueva cara que es más moderna, responsable y competitiva. Por lo tanto, Bumn no es solo una máquina económica, sino también una fortaleza de los intereses de la nación a mediados de la competencia global cada vez más feroz», concluyó el Demer.