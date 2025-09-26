Fomentar la educación financiera de la generación más joven, Bank Yakarta apoya a Abang Ninguno

Yakarta, Viva – Como una manifestación de compromiso para apoyar el desarrollo del talento y la creatividad generación Young en Yakarta, Banco Yakarta Volver para apoyar el evento superior Hermano ninguno Yakarta 2025. El apoyo se dio en forma de ahorros a los ganadores y finalistas de Abang None Yakarta.

The Abang None event was held at Taman Ismail Marzuki Jakarta, September 26, 2024 and was also attended by the Governor of DKI Jakarta, Pramono Anung, Deputy Governor of DKI Jakarta, Rano Karno along with the ranks of the DKI Jakarta Provincial Government officials, as well as the President Director of Bank Jakarta, Agus H. Widodo, Director of Finanzas y estrategia del banco Yakarta, Basaria Martha Juliana y el Comisionado Independiente del Banco Yakarta, Kiryanto.

El gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung, dijo que Abang y None Yakarta fueron uno de los patrimonios culturales de Betawi para generaciones que debía preservarse, se esperaba que su presencia pudiera llevar el orgullo de la ciudad de Jakarta al ámbito global.

«La selección del hermano de Yakarta es un símbolo del optimismo de la generación más joven que mantiene la tradición Betawi, describiendo el encanto de Yakarta y confirma como una ciudad global que se cultiva». Dijo Pramono.

El director de Bank Yakarta, Agus H. Widodo, dijo que el apoyo del Bank Yakarta para el evento Puncak Abang None Yakarta 2025 fue un esfuerzo del Bank Yakarta para ser siempre relevante para la generación joven en Yakarta.

«La joven generación de Yakarta es un agente de cambio que puede combinar la tradición y la modernidad. La presencia de Abang None Yakarta es un foro para fortalecer la identidad de Yakarta como una ciudad global con una fuerte raíz cultural de Betawi», dijo.

Además, también vio un potencial extraordinario para Abang Ninguno como una representación de la generación más joven que estaba lista para traer mensajes importantes sobre la educación financiera y la inclusión.

«Con una buena comprensión de la generación financiera y joven con números grandes y diversos, se espera que sea más independiente, creativo y competitivo para enfrentar desafíos globales», dijo Agus.



Bank Yakarta apoya a Abang Ninguno

Bank Yakarta está listo para abrir el espacio para que Abang y ninguno sea elegido para colaborar con Bank Yakarta para ser un representante en la realización de un aumento en la educación financiera y la inclusión en varias ocasiones, incluida la parte de Bank Yakarta.

«La influencia positiva presentada por Abang y ninguna se cree que puede apoyar el aumento de la alfabetización y la inclusión financiera más amplia para apoyar la visión de mejorar la ciudad de Yakarta hacia una ciudad global», dijo Agus.

La secretaria corporativa de Bank Yakarta, Arie Rinaldi, agregó, el apoyo del Bank Yakarta en la última noche de la elección de Abang y None Yakarta, fue una buena oportunidad, incluso al introducir el nuevo nombre de llamada y el logotipo como «Bank Yakarta».

Bank Yakarta no solo está presente a través de los servicios bancarios, sino también como un socio estratégico del gobierno provincial y de la comunidad en el avance de la cultura, el turismo y el desarrollo de la ciudad de Yakarta «, explicó.

«Este impulso es una forma del banco de Yakarta para introducir una nueva cara como un banco regional moderno, inclusivo y cercano. Abang Ninguno para nosotros no es solo un ícono turístico, sino un socio estratégico en la entrega de la nueva imagen del Bank Yakarta», dijo Arie.