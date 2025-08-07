





El Dirección de cumplimiento (ed) Se ha recuperado alrededor de Rs 23,000 millones de rupias en casos de lavado de dinero y lo ha distribuido a las víctimas de delitos financieros, dijo el jueves el procurador general Tushar Mehta a la Corte Suprema el jueves.

La declaración fue hecha por el principal oficial de leyes ante un banco especial que comprende el Presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y el juez Satish Chandra Sharma durante la audiencia de la corte abierta sobre un lote de plantillas que buscan una revisión de la controvertida sentencia del 2 de mayo del Tribunal de Apex, La agencia de noticias PTI informó.

El Tribunal Supremo El 2 de mayo ordenó la liquidación de Bhushan Power & Steel Limited (BPSL) mientras reservaba un plan de resolución de JSW Steel Limited para la empresa enfermo.

El banco dirigido por el CJI el 31 de julio recordó el veredicto y decidió escuchar de nuevo las súplicas de revisión en el asunto de alta estaca, informó PTI.

Durante la audiencia sobre las súplicas de revisión, un abogado se refirió a la sonda del ED en el caso BPSL también.

«Aquí también Ed está ahí», el CJI bromeado.

En respuesta, el Procurador General dijo: «Permítanme decir un hecho, que nunca se dijo en ningún tribunal, y ese es que Ed ha recuperado Rs 23,000 millones de rupias (dinero lavado) y se lo ha dado a las víctimas».

El oficial de leyes dijo que el dinero recuperado no permanece con el tesoro estatal y va a las víctimas de delitos financieros.

A esto, el CJI cuestionó: «¿Cuál es la tasa de convicción»?

Mehta dijo que las tasas de condena en delitos penales también son muy bajas, y se refieren a los males que afectan al sistema de justicia penal en el país como la razón clave de ello.

CJI respondió que incluso si los criminales económicos no son condenados, han sido sentenciados casi sin juicio durante años juntos.

A esto, el oficial de leyes dijo: «En algunos de los casos en que los políticos fueron allanados, donde se encontró el efectivo, nuestras máquinas (contadas con efectivo) dejaron de funcionar debido al enorme efectivo, tuvimos que traer nuevas máquinas».

Agregó que algunas narrativas se están construyendo en los programas de YouTube cuando se atrapa un gran político.

El CJI respondió: «No decidimos asuntos sobre las narrativas. No veo canales de noticias. Veo titulares en los periódicos solo por la mañana durante 10-15 minutos.

El oficial de leyes dijo que sabía que los casos no son decididos por los jueces en las narraciones que se están construyendo en las redes sociales y en los tribunales externos.

Varios bancos del tribunal superior han sido críticos con la supuesta alta mano de la agencia de sonda, especialmente en casos involucrados Oposición Líderes en casos de lavado de dinero.

El banco liderado por CJI el 21 de julio, en un caso diferente, había observado que el ED estaba «cruzando todos los límites».

El asunto de Suo Motu se refería a la convocatoria de dos defensores de alto nivel por parte del servicio de urgencias para ofrecer asesoramiento legal o representar a los clientes durante las investigaciones.

(Con entradas PTI)





