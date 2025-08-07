Pekalongan Regency Gobierno de juicio de la política escolar de cinco días

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Pekalongan, Central Java, realizó una prueba contra la implementación de la política escolar de cinco días planeada a fines de agosto de 2025.

El secretario regional de la regencia de Pekalong, Yulian Akbar en Pekalongan, dijo el jueves que este paso fue un seguimiento en la dirección del regente de Pekalongan.

«La dirección del regente es clara. Seguiremos estos pasos de prueba junto con la oficina de educación», dijo.

Explicó que esta política escolar de cinco días se implementaría en fases y se calcularía cuidadosamente, incluida la evaluación y selección de escuelas que se tomaron muestras de las pruebas.

Esta prueba, dijo, tomará seis meses y se evaluará cada tres meses para garantizar la efectividad y el impacto en todas las partes relevantes.

Dijo que la selección de ubicaciones de exámenes escolares de cinco días, tanto para los niveles de la escuela primaria como para la secundaria, se convirtió en la autoridad de la oficina de educación local.

Explicó que después del proceso escolar de cinco días se llevará a cabo una evaluación exhaustiva al involucrar a varias partes, como educadores, estudiantes, padres y personas que se vieron afectadas económicamente.

«La prueba llevará seis meses con una evaluación cada tres meses. También mantendremos a las universidades para llevar a cabo estudios académicos, de modo que los resultados de la evaluación sean más extensos», dijo.

Yulian Akbar espera que este paso pueda producir la política correcta, no solo para mejorar la calidad de la educación, sino también para mantener el equilibrio social y económico de la comunidad afectada.

Leer también: Holy Iisterest verifica al presidente de los K3s con respecto al informe de la extorsión del presunto maestro