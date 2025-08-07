El aumento de las Naciones Unidas es del 250 por ciento en PATI, no todos los objetos fiscales.

TambiénVIVA – Regente Pati Sudewo enfatizó que el aumento de las tasas impositivas de tierras rurales y urbanas y de construcción (PBB-P2) Hasta el 250 por ciento es el límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento.

«Muchos aumentos del 50 por ciento, porque el aumento del 250 por ciento no es un aumento promedio en aplicable a todos los contribuyentes», dijo en Pati el jueves.

Según él, el número del 250 por ciento es el límite más alto que se aplica, pero en realidad muchos contribuyentes solo han aumentado por debajo del 100 por ciento, incluso el 50 por ciento.

«Si de hecho hay personas que se oponen al aumento de hasta el 250 por ciento, lo revisaré», dijo.

También se disculpó profusamente por los disturbios el martes (5/8), porque el gobierno de Regency no tenía la intención de tomar los bienes de los participantes de los bienes, sino que solo quería mover estos artículos para no interferir con el Boyongan Kirab Hari Pati Regency y el 17 de agosto de 2025.

Con respecto a su declaración que había cosechado controversia, Sudewo también expresó una aclaración de que sus palabras sobre «5,000 por favor, 50,000 masas por favor» no tienen la intención de desafiar a la gente.

«Solo quiero transmitir que la acción corre ordenada y puramente como la entrega de aspiraciones, no montadas por ciertas partes», explicó.

Sudewo también reveló que hasta ahora, la realización de los pagos de PBB en Pati Regency ha alcanzado casi el 50 por ciento.

Admitió que al comienzo de su liderazgo todavía había muchas deficiencias, y su partido también estaba abierto a los aportes de varios partidos para mejorar la gobernanza.

«Me doy cuenta de que hay muchas deficiencias y aún necesito aprender. Escucharé todas las entradas para arreglar Pati Regency», dijo.

Invitó a todas las personas a detenerse y mantener conjuntamente una atmósfera propicio para que el desarrollo pueda funcionar sin problemas.

Sudewo enfatizó su compromiso de trabajar sinceramente para el progreso de la región, incluida la reforma de las instalaciones públicas como las mejoras de Hospital Regional y Infraestructura Regional RAA Soewondo.

«Seguiré siendo consistente en el desarrollo de Pati Regency. Por favor, reza y apoyo», dijo. (Hormiga)