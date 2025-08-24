La estrategia de Daihatsu para sobrevivir en medio de una tormenta económica

Yakarta, Viva – La industria automotriz nacional aún enfrenta grandes desafíos este año. La presión provino principalmente del mercado interno que registró una disminución significativa.

«La producción más total ha caído. La porción es del 70 por ciento nacionales y el 30 por ciento de las exportaciones, las exportaciones aumentaron en un tres por ciento, pero el nomental cayó un 12 por ciento», dijo el director de marketing y director de planificación y comunicación corporativa de PT ASTRA Daihatsu Motor (adm), Sri Agung Handayani, citado Viva Automotive Domingo 24 de agosto de 2025.

Según él, el segmento de vehículos más afectado es LCGC, Baja recogiday segmento medio. Esta condición suprime la producción de varias marcas, incluido Daihatsu.

«Ambos ADM producidos marca Daihatsu y marca otro. Hay una disminución debido a la economía indonesia, un desafío para poder un millón de unidades «, explicó.

Sin embargo, el mercado comenzó a mostrar signos de mejora. «En julio pasado, el mercado subió y subimos en comparación con el mercado», dijo Sri Agung Handayani.

Para lidiar con estas condiciones, el fabricante japonés de automóviles que se encuentra constantemente en segundo lugar a nivel nacional está implementando un concepto moderno y eficiente de producción.

«Internamente tenemos E-SSC (evolución, simple, delgado, compacto). La productividad aumenta y cumplimiento«Dijo.

Esta estrategia en curso se acompaña de pasos para presentar vehículos ecológicos. ADM introdujo Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid, el primer automóvil híbrido de Daihatsu en Indonesia, que se lanzó en el evento Giias 2025.

«El interés es muy bueno, presentaremos en otras ciudades después de Yakarta, habrá eventos», dijo.

Además de centrarse en los productos, ADM también fortalece el ecosistema industrial nacional. «En el logro de 2 años hay 1.600 proveedores, ahora 1.700 proveedores y adiciones a 100 PYME», explicó.