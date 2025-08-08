Apoya la autocomisión alimentaria, el fertilizante indonesio invita a los agricultores de Grobogan a redimir el fertilizante de acuerdo con las últimas reglas

VIVA – Fertilizante indonesio invitar a todos agricultor In Grobogan Regency to redeem subsidized fertilizer in accordance with the new mechanisms stipulated in the Technical Guidelines (Technical Guidelines) Management of subsidized fertilizers for the 2025 fiscal year and distribution of subsidized fertilizer from the handover point to farmers contained in the Decree of the Director General of Agriculture and Agricultural Facilities (PSP) of the Ministry of Agriculture (Ministry of Agriculture).

Vicepresidente senior (SVP) Estrategia de ventas y servicio al cliente de PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman dijo que la administración de la nueva distribución de fertilizantes subsidiados se formuló para facilitar a los agricultores a obtener fertilizantes subsidiados. Los agricultores registrados pueden canjear el fertilizante subsidiado directamente en el receptor de fertilizantes en el punto de transferencia (PPT) que consta de cuatro entidades, minoristas, grupos de agricultores combinados (Gapoktan), grupos de piscicultura (Pokdakan) y cooperativas.

«Los agricultores simplemente pueden traer el KTP (tarjeta de identidad) o la tarjeta de agricultores aplicable. Mientras que los PPT deben poder administrarlo de acuerdo con las directrices técnicas», dijo Deni en «Receptor de socialización de Akbar de fertilizantes subsidiados en el punto de transferencia» en la regencia de Grobogan, Jueves Central Java (7/8/2025).

Agregó, la nueva regulación sobre la gestión de la distribución de fertilizantes subsidiados se reguló en el Reglamento Agrícola (PERMENTAN) número 15 de 2025, que fue la regulación de implementación de la regulación presidencial (perpres) número 6 de 2025 con respecto al gobierno de fertilizante subsidiado. Grobogan es un área que es un pilotaje para este nuevo esquema de distribución de fertilizantes subsidiados, por lo que comprende mejor las mejoras en esta nueva gobernanza.

Deni explicó que el fertilizante indonesio es un operador de regulaciones establecidas. Cuenta total de la distribución de fertilizante subsidiado al receptor de fertilizantes en el punto de transferencia. De modo que el actor comercial de distribución (PUD), que alguna vez fue un distribuidor, en la nueva regulación es parte del fertilizante indonesio.

La forma de ajustar los cambios en la gobernanza es necesario monitorear desde aguas arriba hasta aguas abajo, comenzando desde la etapa de producción, el proceso de distribución de fertilizantes subsidiados de PUD a PPT. Por lo tanto, en el I-Puber estará equipado con nuevas características para integrar la grabación de PPTS, PUD a los productores.

Específicamente, I-Pubers estarán equipados con una función de «mensaje de fertilizante» para capturar las necesidades reales de fertilizantes en el campo en función del punto de transferencia. Mientras que en WCM estará equipado con una nueva característica «Seguimiento de entrega» para averiguar cuánto tiempo el PUD envía fertilizante después de un pedido.

«Con la adición de esta característica, la distribución del fertilizante subsidiado puede fortalecerse por la presencia de una digitalización más integral», dijo Deni.

Kapoksi fertilizante subsidiado del Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) de la República de Indonesia, Sry Pujiati espera que con esta nueva gobernanza, los agricultores puedan optimizar la absorción de fertilizantes subsidiados, como un esfuerzo conjunto para apoyar la realización Selfigencia de alimentos nacional.

Le pidió a todos los agricultores, PPT y PUD en la regencia de Grobogan que lea y comprendan las últimas pautas técnicas de distribución de fertilizantes que minimicen el problema de la redención en el campo.

«Estamos optimizando la absorción de fertilizantes subsidiados de acuerdo con las reglas. No tengas miedo de la baja asignación, podemos hacer el nombre del proceso de realización. Petai se registró en el RDKK que tienen derecho a fertilizantes subsidiados. Y este RDKK es la base de la redempción en el punto de transferencia», dijo Sry.

En el mismo lugar, gestión asistente diputada (ASDEP) de las instalaciones e infraestructura de la producción agrícola del Ministerio Coordinador de Alimentos (Kemenko Food), Bona Kusuma reveló que el gobierno ha facilitado que los agricultores se registren para canjear el fertilizante subsidiado subsidiado. Esto se debe a la política del presidente Prabowo Subianto al emitir el número 6 de la Regulación Presidencial (Peres) de 2025 sobre el gobierno de los fertilizantes subsidiados.

A través de este reglamento, dijo Bona, permite a los agricultores poder redembage fertilizante subsidiado a principios de 2025. Antes de esta regulación, Bona dijo que el proceso de redención regulado por muchas determinaciones desde el nivel central hasta la región causó que los agricultores estaban registrados solo para canjear fertilizador subsidiado a mediados del año.

«La base de la gobernanza del fertilizante subsidiado que acaba de salir en los días del Sr. Presidente Prabowo Subianto, a saber, la Regulación Presidencial (Peres) número 6 de 2025 con respecto a la gestión de fertilizantes subsidiados. Uno de los más importantes es cómo la distribución del fertilizante subsidiado no utiliza más tiempo la determinación del gobernador, regente, mayor.

Agricultor Grobogán Ya Absorbente 53% Fertilizante Subvención

Mientras tanto, el regional 2B 2B SM PT Pupuk Indonesia (Persero), explicó Jeff Narapati, la mejora de este gobierno de fertilizantes subsidiados pudo optimizar la absorción de fertilizantes subsidiados por parte de los agricultores. La realización de los ingresos de fertilizantes subsidiados a nivel nacional al 6 de agosto de 2025 fue de 4,462,000 toneladas o alrededor del 47 por ciento de la asignación de 9.55 millones de toneladas.

Para Java central, agregado Jeff, se ha redimido hasta 703,000 toneladas o alrededor del 51 por ciento de la asignación del año de 1,387,000 toneladas. La redención en Grobogan Regency ha alcanzado los 85,000 toneladas o el 53 por ciento de la asignación de 154,000 toneladas.

«Alhamdulillah, para la regencia de Grobogan y la provincia central de Java, ha excedido la distribución nacional promedio. Esto también es inseparable de la contribución de PUD y PPT», dijo.