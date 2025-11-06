Donald Trump, en Miami, se jacta de su economía a pesar de la reprimenda de la noche electoral







presidente de estados unidos Donald Trump dio una vuelta victoriosa en materia de economía en el primer aniversario de su exitosa elección, alardeando de precios más baratos y diciendo que Estados Unidos es la envidia del mundo, incluso mientras el Partido Republicano enfrentaba una reprimenda de votantes preocupados por sus propias finanzas en las elecciones fuera de año del martes.

Trump, hablando el miércoles en el America Business Forum, dijo que cree que la comunicación era el problema, insistiendo en que «tenemos la mayor economía en este momento» y que «mucha gente no lo ve».

«Estas son las cosas de las que hay que hablar», dijo Trump en un estadio abarrotado en el Kaseya Center de Miami, que incluía a altos ejecutivos de empresas, atletas globales y líderes políticos. «Si la gente no habla de ellos, no le irá tan bien en las elecciones».

Marcó un esfuerzo significativo de Trump para darle un giro positivo a la economía en un momento en que los estadounidenses siguen inquietos por el costo de vida y su propia seguridad financiera, y cuando las principales campañas en las elecciones del martes, desde Nueva York hasta Virginia, se centraron en la asequibilidad y la economía.

Los comentarios de Trump hicieron eco de los sentimientos de su predecesor, joe bidencuya Casa Blanca insistió en que la posición política del demócrata mejoraría si comunicaran mejor sus logros económicos.

`Estas son las cosas de las que tienes que hablar`

El discurso de Trump a menudo se desvió del tema en cuestión e incluyó un llamado a Sudáfrica para que abandonara el Grupo de los 20, pero se aseguró de subrayar lo que consideraba sus éxitos económicos.

Sobre los activos digitales, Trump dijo que «las criptomonedas estaban bajo asedio; ya no están bajo asedio». Señaló las caídas en los precios de los huevos y el gas, y en las tasas de interés, a pesar de la «tontería» de la Reserva Federal, en referencia al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Trump se refirió a su promesa de disolver 10 regulaciones existentes por cada nueva que emita, y dijo que «hasta ahora, durante nueve meses, estamos excediendo eso».

A pesar de las promesas de Trump de controlar la inflación y desatar el crecimiento, la encuesta de AP Voter Poll, que incluyó a más de 17.000 votantes en Nueva Jersey, Virginia, California y la ciudad de Nueva York, sugirió que el público estaba preocupado por los precios más altos y las menores oportunidades laborales.

Los republicanos perdieron cómodamente carreras clave en Virginia y Nueva Jersey, y el presidente reconoció el miércoles que el actual cierre del gobierno, con efectos en toda la economía, era «negativo para los republicanos».

También se refirió a cómo sus viajes al extranjero están beneficiando a Estados Unidos. Trump pasó cinco días en Asia la semana pasada con escalas en Malasia, Japón y Corea del Sur. Trabajó para aliviar las tensiones comerciales con Beijing en una reunión con el líder chino Xi Jinping. En Tokio, promovió varios proyectos importantes de energía y tecnología para Estados Unidos que serán financiados por Japón.

Evento patrocinado por el fondo soberano de Arabia Saudita

El alcalde republicano de Miami, Francis Suárez, dijo que cree que los recientes viajes de Trump «han sido transformadores en su presidencia» y presentó su discurso como un momento destacado del foro, que los organizadores han descrito como una versión más accesible del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, o la Conferencia Global del Instituto Milken, que reúne a la élite mundial para debatir sobre economía.

Líderes políticos, ejecutivos de negocios y atletas, entre ellos la leyenda del tenis Serena Williams y la estrella del fútbol Lionel Messi, se encuentran entre los oradores del foro dentro del Kaseya Center, la sede del Miami Heat de la NBA que se había transformado con un escenario elaborado y futurista donde los oradores son presentados con una pantalla de luces y máquinas que disparan humo al aire.

Está patrocinado principalmente por el fondo soberano de Arabia Saudita, conocido como Fondo de Inversión Pública, que es un pilar clave de Príncipe heredero Mohammed bin Salman planea llevar a cabo megaproyectos e inversiones en el extranjero. «Esta conferencia no sólo está creando esta increíble colección de personas, sino que también las está creando en un momento particular», dijo Suárez en una entrevista.

Más temprano el miércoles, la conferencia recibió a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, quien elogió la postura del presidente estadounidense hacia Venezuela en sus comentarios. «En cuanto a la estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo», dijo Machado, quien asistió al foro de forma remota.

La visita de Trump también resalta cómo el área de Miami está jugando un papel clave durante su segundo mandato. Trump recibirá a los líderes de las principales economías ricas y en desarrollo del mundo en la cumbre del Grupo de los 20 del próximo año en su club de golf en la cercana ciudad de Doral, a pesar de lo que los críticos dicen que es la apariencia de irregularidad.

Miami es también una de las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial del próximo año en Estados Unidos, que Trump ha promovido con entusiasmo como el inicio de varios eventos deportivos globales importantes de los cuales Estados Unidos es anfitrión. Garantizar el éxito de la Copa del Mundo ha sido una de las principales prioridades de la administración Trump. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien Trump ha desarrollado una estrecha amistad, tenía previsto hablar en el foro de Miami más tarde el miércoles.

