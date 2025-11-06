Mensaje del Comisario Budi Hermanto a la masa de trabajadores que realizaron hoy una acción en la RPD

Jacarta – Polda Metro Jaya asegura que todos los niveles estén listos para brindar servicios humanos en la vigilancia acción reunión obrero que se llevará a cabo frente al edificio RPD/MPR RI, jueves 6 de noviembre de 2025. El plan es que la Confederación de Congresos de la Alianza Sindical de Indonesia (KASBI) realice una acción allí.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que la Policía Nacional respeta el derecho del público a expresar opiniones en público. Enfatizó que las autoridades solo velaron por que la actividad se realizara de manera segura y ordenada.

«Protestar es el derecho de todo ciudadano. Es nuestro deber garantizar que este derecho pueda llevarse a cabo de forma segura y ordenada», afirmó.

El exjefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta hizo un llamamiento a todos los participantes en la acción para mantener una atmósfera propicia y transmitir aspiraciones regularmente paz. La policía invitó a los manifestantes a mostrar respeto mutuo con otros residentes que no participaron en la manifestación.

«Transmitamos nuestras aspiraciones de buena manera y mantengamos juntos esta situación propicia», dijo.

Mientras tanto, el jefe de policía del Metro Central de Yakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro, dijo que se desplegaron 1.464 efectivos conjuntos para monitorear la acción alrededor del área de DPR/MPR RI.

Las tropas estaban formadas por miembros de Polda Metro Jaya, Polres Metro Central Yakarta, así como agentes de policía alrededor del lugar. En el mitin de preparación y simulación del Juego de Pared Táctica (TWG), Susatyo enfatizó que todos los miembros priorizan un enfoque persuasivo y no portan armas de fuego.

Susatyo también recordó a los oradores que actúen con moderación y no provoquen a las masas para que realicen acciones fuera de las disposiciones legales, como quemar neumáticos o dañar instalaciones públicas.

«Instamos a los oradores a no provocar a otras multitudes. Manténganse en orden, no quemen neumáticos y no dañen las instalaciones públicas. Transmitan sus aspiraciones con frialdad y paz», añadió Susatyo.