MKD reduce los puntos de receso a 22, diputado adjunto de la RPD: las consecuencias del presupuesto definitivamente se reducirán

Jacarta – Vicepresidente RPD RI Cucun Ahmad Syamsurijal habló sobre la decisión Casa del Tribunal de Honor (MKD) que recorta puntos recreo Miembros de la RPD RI de 26 a 22 este año.

Cucun explicó que durante este periodo hubo 26 puntos. Por lo general, los miembros de la RPD pueden reunirse con cientos de residentes en estos puntos de receso para escuchar sus aspiraciones sobre el cierre de la sesión.

«Por ejemplo, si reunimos a varias personas, normalmente 1 punto es 100 personas, si son 500 personas entonces no es 1 punto, es posible ser eficiente en nuestro tiempo reuniendo a 300 personas, 400 personas», dijo Cucun a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Aun así, Cucun admitió que no lo sabía. presupuesto asignado a cada punto de receso. Dijo que los asuntos presupuestarios están en manos de la Secretaría General de la República Popular Democrática de Corea.

«Eso significa que no entendemos los costos incurridos, ¿verdad? El secretario general, como secretario general, entiende la nomenclatura o los cálculos del índice», dijo.

En cuanto a la reducción de los puntos de receso, Cucun dijo que esto ciertamente tendrá un impacto en la reducción del presupuesto del receso.

Por lo general, el presupuesto de receso, llamado Cucun, se utiliza para diversas cosas que van desde costos de transporte, alimentos o refrigerios, costos de construcción hasta regalos y necesidades básicas para los residentes.

«Si se reduce, las consecuencias definitivamente se reducirán», dijo.

Anteriormente se informó que el Tribunal Honorario del Consejo de la RPD de RI (MKD) pidió a la Secretaría General o a la Secretaría General de la RPD de RI que recortara el presupuesto del receso para los legisladores.

La decisión fue leída directamente por el vicepresidente de la Cámara de Representantes del MKD, Adang Daradjatun, en la sala de audiencias del MKD, en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

«Con esto, el Tribunal Honorario del Consejo decidió y falló de la siguiente manera. Primero, pidió al secretario general que recortara el presupuesto del receso de la Cámara de Representantes a 22 puntos», dijo Adang.