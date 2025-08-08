EC reitera después del reclamo de Rahul Gandhi, dice ‘ninguna reclamación u objeción presentada’







Después de que Rahul Gandhi lanzó una bomba sobre la revisión de la lista electoral y ‘Votar chori‘Durante una conferencia de prensa en Delhi ayer, la Comisión Electoral (CE) dijo el viernes una vez más que ni siquiera un solo reclamo u objeción ha sido presentado por ningún partido político con respecto al proyecto de rollo electoral en Bihar.

Rahul Gandhi criticó el jueves a la Comisión Electoral y al gobierno de la NDA sobre ‘Vote Chori’ en la circunscripción de Karnataka Mahadevapura e indicó que hay muchos defectos dentro del proceso electoral que está haciendo que la democracia de este país sea mucho más débil.

Mientras se dirige a la conferencia de prensa, Rahul Gandhi dijo: «El Congreso ganó otros escaños mientras el BJP barrió a Mahadevapura».

Sin embargo, solo unos minutos después de los comentarios de Rahul Gandhi sobre el fraude de la encuesta, EC dijo que no ha habido ninguna queja formal presentada por ningún partido político hasta el jueves.

Mientras que la conferencia de prensa de Rahul Gandhi encendió el calor en medio del espectro político, la CE emitió el viernes un comunicado diciendo que «ha pasado más de una semana desde que la CE pidió presentar reclamos y objeciones para rectificar cualquier error en el borrador de la lista electoral de Bihar, que se publicó el 1 de agosto», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, la Comisión Electoral ha afirmado repetidamente que no se dejará fuera el elector elegible y que ningún elector no elegible se incluirá en el rollo electoral final de Bihar.

Sin embargo, la CE ha recibido 6.257 reclamos y objeciones directamente de los electores con respecto al rollo de borrador hasta hoy, dijo el ECI en un boletín diario sobre la revisión intensiva especial (SIR) de la lista electoral en Bihar. Los formularios recibidos de los nuevos electores al alcanzar los 18 años o más son 36.060.

Según las reglas, los reclamos y objeciones deben ser eliminados por el Oficial de Registro Electoral/Oficial Asistente de Registro Electoral (ERO/AERO) después del vencimiento de 7 días.

De acuerdo con las órdenes SIR, el ERO/Aero tiene prohibido eliminar cualquier nombre de la lista del borrador publicada el 1 de agosto sin adoptar una orden de hablar después de realizar una investigación y brindar una oportunidad justa y razonable, según la agencia de noticias ANI.

La revisión intensiva especial (SIR) de las listas electorales en Bihar ha provocado una disputa política, con el bloque de la India opositor alegando que el procedimiento de revisión podría provocar la eliminación de un número significativo de votantes.

La oposición ha estado agitada en el Parlamento desde el comienzo de la sesión del monzón de este año y exigiendo una discusión sobre el señor Bihar.

Presentar la investigación del Congreso sobre la votación en el Mahadevapura Asamblea en Karnataka, el líder de la oposición en Lok Sabha alegó «votación chori» (robo de votos) de 100.250 votos.

(Con entradas de ANI)





