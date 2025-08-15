Día de la Independencia 2025: PM Modi extiende saludos el 79 I-Day







Mientras India se prepara para celebrar su 79º Día de la Independencia, Primer Ministro Narendra ModiEn la plataforma de redes sociales X, extendió sus sinceros deseos antes de su dirección en Red Fort. El Primer Ministro ha instado a las personas a trabajar más duro, cumplir los sueños de los combatientes de la libertad y contribuir a construir hacia un ‘Viksit Bharat’ (India desarrollada).

Mientras publica en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Modi dijo: «Deseando a todos un muy feliz Día de la Independencia. Que este día nos inspire a seguir trabajando aún más para realizar los sueños de nuestros luchadores por la libertad y construir un Viksit Bharat. ¡Jai Hind! «

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el primer ministro Modi elevará la bandera nacional y entregará su duodécimo discurso consecutivo a la nación desde las murallas del icónico Fuerte Rojo para marcar el 79º Día de la Independencia.

Las celebraciones de este año llevan el tema `Naya Bharat`, que refleja la visión del gobierno de lograr ‘Viksit Bharat` para 2047.

El primer ministro será recibido por el ministro de Defensa, Rajnath Singh, la defensa de MOS, Sanjay Seth, y el secretario de defensa Rajesh Kumar Singh a su llegada a la Fuerte Rojo. Además, el primer ministro será presentado al teniente general Bhavnish Kumar, el oficial general al mando (GOC) del área de Delhi, por el Secretario de Defensa.

Deseando a todos un muy feliz día de independencia. Que este día nos inspire a seguir trabajando aún más para realizar los sueños de nuestros luchadores por la libertad y construir un Viksit Bharat. ¡Jai Hind! – Narendra Modi (@Narendramodi) 15 de agosto de 2025

En vista de recordar el gran éxito de Operación SindoorGyanpath tendrá el logotipo de la Operación Sindoor, acompañado de arreglos florales con temas de la operación, marcando su éxito.

Además, también se ha informado que el oficial volador Rashika Sharma ayudará al Primer Ministro a elevar la bandera, después de lo cual los pétalos de flores serán bañados de dos helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea de la India, uno que lleva la bandera nacional y la otra la bandera `Operación Sindoor`. Comandante de ala Vinay Poonia y el comandante de ala Aditya Jaiswal pilotan el avión.

El contingente indio de los Juegos Olímpicos Especiales 2025, los medallistas de oro de Khelo India para Juegos para los Juegos, los ganadores de los eventos deportivos internacionales y los agricultores con mejor desempeño entrenados y financieros con la misión nacional de apicultura y miel se encuentran entre los invitados que han sido invitados a presenciar las 79. ° Día de la Independencia de las celebraciones en el Fort Rojo de este año.

Para promover el fervor patriótico entre los ciudadanos y celebrar la victoria de la Operación Sindoor, se realizarán varias actuaciones de la banda por primera vez en la noche de las celebraciones del Día de la Independencia. Las actuaciones serán realizadas por las bandas del ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera de la India, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, BSF, IDS, RPF y Assam en más de 140 ubicaciones prominentes en todo el país.

(Con entradas ANI)









Fuente