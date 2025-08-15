Yakarta, Viva – Presidente del MPR Rhode Island Ahmad Muzani Elogie una serie de programas que han sido iniciados por el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Durante casi un año liderando Indonesia.

Según él, varios programas del presidente Prabowo ahora comienzan a ser sintiendo por muchas personas.

«Deberíamos estar agradecidos por el logro en un programa gubernamental que vale la pena señalar y ahora ha sentido los beneficios», dijo Muzani a los periodistas en la sesión anual de MPR/DPR en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes de agosto de 1525.

Muzani aludió a uno de los programas presidenciales de Prabowo, a saber Comer nutritivo gratis (Mbg). El programa, dijo Muzani, no es solo comida gratuita para niños indonesios.

«Los programas de alimentación nutritivos gratuitos, este programa no es solo una alimentación sino una gran inversión para el futuro de la nación», dijo.

A través de este programa MBG, según él, el gobierno asegura que todos los niños en Indonesia tengan fácil acceso a alimentos nutritivos.

«Sabemos que la desnutrición, el retraso en el retraso es nuestro grave problema. A través de este programa, el gobierno asegura que cada niño indonesio tenga acceso a alimentos nutritivos, para que puedan crecer saludables e inteligentes», dijo.

Además, Muzani también evaluó que el programa MBG tuvo un gran impacto en mover la economía global para la realización de la igualdad económica en Indonesia.

«Más que eso, este programa se ha convertido en una fuerza impulsora para la economía global y los instrumentos de equidad económica», dijo Muzani.