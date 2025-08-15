Sobre el Royalti caótico, Pasha Ungu pidió a la industria de la música local que le prestara más atención

Yakarta, Viva – Miembro de la Cámara de Representantes Comisión VIII, así como el cantante Sigit Purnomo alias Pague el Ungod Abrir votos sobre polémica realeza música. Según él, con esta polémica trae un viento positivo porque la industria de la música en el país puede estar más preocupada.

«También es bueno, la industria de este año nunca se ha considerado durante años, creo que hasta ahora», dijo Pasha a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes de 1525 de agosto.

Agrega que este es el pago de regalías por sí mismo o la banda púrpura que se ejecuta sin problemas según el contrato existente.

Este vocalista púrpura también establece que uno o dos errores que ocurren relacionados con el pago de regalías en realidad no necesitan ser cuestionados.

«Que hay una o dos partes que luego reciben un error en el proceso. No dije que era natural, pero eso podría haber sucedido», dijo.

Aun así, dijo Pasha, el error de los pagos de regalías aún debe ser resuelto por partes relacionadas como LMKN. De esa manera, la industria de la música en Indonesia puede ser más avanzada.

«La pregunta entonces, ya sea de Wami y LMKN, se mejora o no, admite o no, eso es todo. Si admites, sí, se mejora», concluyó.

La realeza polémica de la música regresa después de una serie de demandas legales entre compositores y cantantes, así como quejas de actores comerciales que se sienten agobiados con la obligación de pagar la música reproducida.

Varios músicos acusados de la disputa fueron desencadenados por las reglas poco claras, las políticas superpuestas y la baja transparencia de la distribución de regalías por parte del Instituto de Gestión Colectiva (LMK).

Algunos músicos fomentan el sistema de licencia directa para que los pagos fluyan directamente al compositor, pero se considera que este mecanismo tiene el potencial de violar las regulaciones aplicables. Mientras tanto, el dueño del café y el restaurante está preocupado por tocar música indonesia por temor a que se le cobren costos adicionales.