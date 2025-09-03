Desde Calvin Verdonk hasta Gianluigi Donnarumma, este es el resumen de la fecha límite de la Liga Europea del día 5

Yakarta, Viva – Ventana de transferencia El verano de 2025 se cerró oficialmente el 1 de septiembre, marcando el final de un período lleno de drama y gastos récord en el fútbol europeo.
Basado en TransferMarkt, los gastos en la liga inglesa alcanzaron más de 3 mil millones de libras esterlinas (RP66 billones), mientras que otras ligas como la Liga Española, la Liga Italia, la Liga Alemana y la Liga Francesa también vieron transferencias masivas, especialmente Día de la fecha límite.
El enfoque principal es la transferencia que se completa en el último día, que a menudo está en el centro de atención debido a negociaciones intensivas y sorpresas repentinas.
Entre los aspectos más destacados se encuentran el defensor del equipo nacional indonesio, Calvin Verdonk Aterrizando en Lille. Mientras Gianluigi Donnarumma Deja del PSG al Manchester City.
La siguiente es una lista completa de la transferencia del día de la fecha límite (1 de septiembre de 2025) en cinco mejores ligas europeas, basadas en datos del sitio web oficial de la liga inglesa, TransferMarkt e informes de medios como Sky Sports y The Athletic:
Liga Premier
El día de la fecha límite en la Premier League cerró a las 19:00 BST (00:00 WIB, 2 de septiembre).
Liverpool dominó la noticia con una transferencia récord, mientras que el Manchester City y el Manchester United fortalecen la línea de gol.
El día de la fecha límite de transferencia total incluye gastos de alrededor de 300 millones de libras esterlinas (RP6.6 billones).
– Liverpool:
Enter: Alexander Sobs de Newcastle United
Salida: no hay una transferencia permanente significativa en el día de la fecha límite.
– Manchester City:
Ingrese: Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain.
Salida: Ederson a Fenerbahce.
– Manchester United:
Masuk: Senne Lammens Dari Amberes.
Salida: Antonio a Real Betis.
– Arsenal:
Entrar: Piero Hincapie es prestado de Bayer Leverkusen.
Fuera: Reiss Nelson es prestada a Brentford, préstamos Oleksandr Zinchenko a Nottingham Forest, Jakub Kiwior a Porto, préstamos con opciones de compra.
– Aston Villa:
Entrando: Harvey Elliott Loed de Liverpool, Jadon Sancho tomó prestado del Manchester United, Victor Lindelof Free del Manchester United.
Fuera: nada
– Newcastle United:
Ingrese: Yoane Wissa de Brentford.
Salida: Alexander sollozó a Liverpool.
– Tottenham Hotspur:
Entrar: Randal Kolo Muani tomó prestado de Paris Saint-Germain.
Fuera: Manor Solomon se presta a Villarreal).
-Chelsea: Ben Chilwell Entrada: Estrasburgo (permanente).
Salida: préstamo Facundo Buonanotte de Brighton.
-Flyham:
Ingrese: Samuel Chukwueve Préstamo de AC Milan, Kevin de Shakhtar Donetsk.
-Brighton:
FUERA: Matt O’Riley es prestado a Marsella.
-Brentford:
Ingrese: Reiss Nelson Préstamos del Arsenal.
– Bournemouth:
Enter: Alex Jiménez préstamos de AC Milan.
-Wolves:
Ingrese: Tolu Arokodare de Genk.
Esta transferencia fortalece el equipo para la temporada 2025/26, con el Liverpool para ser el mayor gasto (400 millones de libras esterlinas este verano).
Liga Italia
La ventana de transferencia de la Liga Italiana se cerró a las 20:00 CET. La Juventus y el Inter Milán están activos, con un enfoque en el atacante. El gasto total del día de la fecha límite es de alrededor de 150 millones de euros (RP2.8 billones).
-Juventus:
Ingrese: Lois Openda de RB Leipzig, préstamo con la obligación de comprar, Edon Zhegrova.
FUERA: Nicolas González presta al Atlético de Madrid.
-Inter Milán:
Entrada: Manuel Akji préstamo con la opción de compra de Manchester City.
-Napoli:
Entrada: Rasmus Hojlund préstamos de temporada larga del Manchester United.
FUERA: Francisco Barido permanentemente al club no se menciona.
-Ac Milán:
Entrar: Adrien Rabiot de Marsella.
Salida: Alex Jiménez se presta a Bournemouth, Yunus ofertará a Atalanta hasta 2026.
-As Roma:
Entrar: Artem Dovbyk de Girona
-Talanta:
Entrada: Yunus será un préstamo de AC Milan.
-Fiorentina:
Ingrese: Préstamo Hans Nicolussi Caviglia.
-Udinese:
Enter: Nicolo Zanolo.
-Genoa
Iniciar sesión: Maxwell Cornet
-Cremonese:
Enter: Jamie Vardy está libre de Leicester City.
Liga española
La Liga tiene una fecha límite tardía a las 23:59 CET, lo que permite más acuerdo.
– Real Madrid:
Entrar: nada en el día de la fecha límite
Salida: Nada en el día de la fecha límite.
– Barcelona:
Entrar: nada en el día de la fecha límite
Salida: préstamos de pluma de Inaki a Elche, Héctor Fort préstamos a Elche.
-Atletico Madrid:
Iniciar sesión: David Hancko.
Fuera: nada.
-Villarreal:
Ingrese: préstamo Manor Solomon de Tottenham, Party Thomas Free of Arsenal, Georges Mikautadze de Lyon.
Fuera: nada.
-Real Betis:
Ingrese: Antonio permanente del Manchester United.
Fuera: nada.
– Valencia:
Ingrese: Lucas Beltrán de Fiorentina.
-GetAfe:
Entrar: Abu Kamara de Norwich.
-Espanyol:
Entrada: Tyrhys Dolan libre de Blackburn.
-Girona:
Entrar: Bryan Gil Permanente de Tottenham.
Liga alemana
Cerrado a las 20:00 CET. Bayer Leverkusen y RB Leipzig están activos, centrándose en jóvenes centrocampistas.
-Bayer Leverkusen:
Ingrese: Ezequiel Fernández de Al-Qadsiah.
Salida: Victor Boniface Préstamos a Werder Bremen, Gustavo Puerta a Racing Santander.
-Rb Leipzig:
Enter: Conrad Harder de Sporting CP.
Salida: Lois Loan Openda a la Juventus, Lutsharel Geertruida Préstamo a Sunderland.
-Bayern Munich:
Entrada: Nicolas Jackson presta desde Chelsea con una obligación de compra.
Fuera: No es significativo.
-Borussia Dortmund:
– Ingrese: Daniel Svesson (préstamo de Nordsjaelland).
– Salida: Merlín Röhl (préstamo a Everton con una obligación de compra).
-Werder Bremen:
Entrada: Victor Boniface Préstamos de Bayer Leverkusen.
Fuera: nada.
-Augsburg:
Entrar: Fabian Rieder de Rennes.
-Freiburg:
Ingrese: Julian Weigl a Al-Qadsiah.
-Wolfsburg:
Entrada: Préstamo Adam Daghim de Salzburgo, Jenson Seelt Loan de Sunderland.
-Maguncia:
Entrar: William Boving de Sturm Graz.
-Dafda dusseldorf:
Ingrese: préstamos del equipo Breithaupt de Augsburgo.
Liga francesa
Cerrado a las 20:00 CET. El PSG y Marsella dominan, con la transferencia de centrocampistas y atacantes.
-Paris Saint-Germain
Entrar: nada.
Fuera: Randal Kolo Muani prestan a Tottenham, Gianluigi Donnarumma a Manchester City.
-Marseille:
Ingrese: Matt O’Riley préstamo de Brighton, Hamed Traore Préstamo de Bournemouth.
Fuera: No es significativo.
-Estrasburgo:
Ingrese: Ben Chilwell Permanente de Chelsea, Julio Enciso de Brighton, Martial Godo de Fulham.
Salida: Dilane Bakwa a Nottingham Forest.
-Lyon:
Ingrese: Tyler Morton desde Liverpool, Pavel SULC de Viktoria plzen.
Fuera: Georges Mikautadze a Villarreal.
-Lille:
Ingrese: Ozer de Eyupspor, Calvin Verdonk de NEC Nijmegen.
Fuera: nada.
-Rennes:
Entrada: Mahdi Camara de Brest, Anthony Rouault de Stuttgart.
-Lindo:
Entrar: Abdul samió desde la lente.
-CARIS FC:
Ingrese: Jonathan Ikone de Fiorentina.
