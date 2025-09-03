Annemarie Jacir ‘Palestine 36’ establece el estreno de Toronto

El primer clip de Annemarie Jacir «Palestina 36«Se ha lanzado mientras la película se prepara para su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto Intl.

La épica histórica de Jacir («Sal del mar», «Cuando te vi», «Wajib») se establece en medio de las crecientes tensiones del levantamiento palestino contra el dominio de la región de Gran Bretaña en décadas.

La historia sigue a un joven que queda atrapado en la agitación política a medida que las tensiones aumentan en Jerusalén y su aldea en medio de las represiones británicos provocadas por la llegada de inmigrantes judíos que escapan del antisemitismo en Europa. «La historia es implacable», dice la sinopsis, que agrega que «todas las partes en espiral hacia la colisión inevitable en un momento decisivo para el Imperio Británico y el futuro de toda la región».

La película está protagonizada por Hiam Abbas, Jeremy Irons, Karim Daoud Anaya, Saleh Bakri («Blue Caftan»), Robert Aramayo («El señor de los anillos: los anillos del poder», tiff Title «I Swear»), Billy Howle («La pareja perfecta»), Liam Cunningham («Game of Thrones»), Dafer L’Bidine («Children of Men»), yMine Y yMine Y yMine Y y When Al-Massri («Yo era un extraño»).

Mira el clip aquí: https://youtu.be/rscmykc07e8

Ossama Bawardi, Cat Villiers, Azzam Fakhreddin, Hani Farsi, Nils Åstrand, Olivier Barbier, Natzam Fakhreddin, Hamza Ali; Las compañías de propiedades son Filistine Films, Autonomous, Corniche Media, MK Prods. Yglobe de nieve

Watermelon Pictures ha adquirido los derechos de distribución de América del Norte; Las películas MK2 de Francia y el número de suerte están representando los derechos internacionales.

Las películas de Jacir tienen como objetivo examinar las primeras raíces del conflicto israelí-palestino; La película busca iluminar el «costo humano del imperio y el precio perdurable de la resistencia, rastreando los orígenes de un movimiento histórico que remodeló la región y continúa reverberando hasta el día de hoy», según los materiales de la prensa.

Jacir es fundador de Philistine Films, una compañía de producción con sede en Palestina y Jordania, dedicada a apoyar el cine independiente de la región.