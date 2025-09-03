El Festival Internacional de Cine de Busan ha reunido un jurado de peso pesado para su sección de competencia recién lanzada, tocando el autor coreano Na Hong-Jin como presidente junto a seis luminarias internacionales de cine para la histórica 30 edición del festival.

Na Hong-Jin, el visionario detrás de los thrillers que doblan el género «The Chaser», «The Yellow Sea» y «The Wailing», presidirá un panel de siete miembros que se lee como Who’s Who of Global Cinema. Se unen al cineasta coreano están la leyenda de la actuación de Hong Kong Tony Leung Ka-FiCilindro de actor indio Nandita queEl director iraní de New Wave, Marziyeh Meshkiny, el famoso estadounidense Helmer Kogonada, la productora indonesia Yulia Evina Bhara y la estrella coreana Han Hyo-Joo.

El jurado ampliado, por encima de los cinco miembros tradicionales, evaluará 14 títulos de competencia que representan lo que los organizadores llaman «algunas de las películas asiáticas más destacadas del año». Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de cierre, con el recién acuñado el premio Busan con un premio total en efectivo de KRW110 millones ($ 79,000) en cinco categorías: mejor película, director, actor, premio especial del jurado y contribución artística.

«Dado que esta es una sección recientemente lanzada, buscamos nombrar miembros del jurado con ojos exigentes, perspectivas audaces e influencia internacional», dijo el director del festival de BIFF, Jung Hanseok. «Para ampliar el alcance de la deliberación, el Festival Internacional de Cine de Busan ha ampliado el panel de cinco a siete miembros este año. Estoy realmente ansioso por ver cuáles de las películas asiáticas más destacadas del año serán seleccionadas por estos miembros distinguidos, dirigidos por el presidente del jurado Na Hong-Jin».

Na Hong-Jin aporta una considerable credibilidad internacional a la silla del presidente. Su thriller sobrenatural de 2016 «The Wailing» ganó una aclamación crítica generalizada. El cineasta recientemente amplió su cartera de producción con la coproducción de la cora tailandesa «The Medium» y actualmente está en postproducción en «Hope», protagonizada por Hwang Jung-Min, Zo In-Sung y «Squid Game» Breakout Hoyeon, con Alicia Vikander y Michael Fassbender también a bordo.

Tony Leung Ka-Fai trae décadas de experiencia en el cine de Hong Kong, después de haber lanzado su carrera como el ganador del Premio de Cine Hong Kong más joven al Mejor Actor con «Reign Behind a Curtaine» de 1983. Su currículum de casi 200 películas abarca clásicos como «Dragon Inn», «Ashes of Time» y la franquicia de «Guerra Fría», con títulos actuales que incluyen «Sons of the Neon Night» y «The Shadow’s Edge».

Nandita Das ofrece perspectivas de actuación y dirección, ya que apareció en más de 40 características, incluidos el «Fuego» y la «Tierra» de Deepa Mehta. Sus esfuerzos de dirección incluyen la selección de Cannes sin consideración «Manto» y el estreno del Festival de Cine de Toronto «Zwigato», que también se tocó en Busan. Fue honrada con Ordre des Arts et des Lettres de Francia y ha servido en jurados en Cannes dos veces.

Marziyeh Meshkiny representa el movimiento New Wave del cine iraní. Graduada en la Escuela de Cine de Makhmalbaf, se rompió con «The Day I Boqued A Woman», que ganó múltiples premios de Venecia y el Premio a Biff’s New Currents en 2000.

Kogonada trae sensibilidades independientes estadounidenses con las aclamadas características «Columbus» (Sundance 2017) y «After Yang» (Cannes 2022), más su trabajo en «Pachinko» de Apple TV+. Su próximo «A Big Bold Beautiful Journey» protagonizado por Margot Robbie y Colin Farrell llega a los cines de EE. UU. El 19 de septiembre.

La productora indonesia Yulia Evina Bhara representa el cine del sudeste asiático a través de su estandarte de medios de Kawankawan, con créditos que incluyen el ganador de Venecia «Autobiography», el ganador de Cannes «Tiger Stripes», y la entrada de Cannes «Renoir» de este año. Variedad la nombró una de sus impactantes mujeres internacionales en 2023.

Completando el panel está Han Hyo-Joo, cuya carrera abarca desde el drama histórico «Dong Yi» hasta los recientes éxitos de transmisión global que incluyen «Moving» de Disney+y el «Romántico Anónimo» de Netflix, que demuestra el alcance internacional en expansión del entretenimiento coreano.

El 30º Festival Internacional de Cine de Busan se lleva a cabo del 17 al 26 de septiembre en el Busan Cinema Center y lugares en toda la ciudad portuaria. El concurrente 20º mercado de contenidos y cine asiáticos se lleva a cabo del 20 al 23 de septiembre.