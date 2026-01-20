Deja un mensaje para Inara Rusli, Ahmad Dhani está listo…

Jacarta – No Ahmad Dhani volvió a la atención pública tras realizar una declaración espontánea atribuida a Inara Rusli.

Lea también: Rechazando la paz, Wardatina Mawa no perdona a Insanul Fahmi e Inara Rusli



Estos comentarios llamaron la atención porque aparecieron en medio de ajetreados debates sobre el tema de los matrimonios no registrados que arrastraron los nombres de Inara Rusli e Insanul Fahmi.

Esta situación hizo que la declaración del músico y figura pública se convirtiera rápidamente en un tema candente en diversas plataformas de redes sociales.

Lea también: Inara Rusli retira el informe, ¡Insanul Fahmi sigue siendo citado por la policía mañana! ¿Qué es?



Como se sabe, Inara Rusli se convirtió recientemente en tema de discusión entre los internautas después de que circulara la noticia sobre su matrimonio no registrado con Insanul Fahmi, quien actualmente todavía tiene el estatus de marido legal de Wardatina Mawa.

Esta polémica provocó diversas reacciones públicas, que van desde críticas hasta debates sobre la ética y el derecho del matrimonio. En medio de esta atmósfera sensible, la aparición de la declaración de Ahmad Dhani en realidad añadió un nuevo color a la conversación en curso.

Lea también: Wardatina Mawa supuestamente Inara Rusli insinúa a través de al menos un desafío, desde libros sobre matrimonio hasta velos en el centro de atención



Este momento inesperado ocurrió cuando Ahmad Dhani se preparaba para aparecer en el escenario. Inesperadamente, pronunció una frase que luego fue grabada y difundida ampliamente en las redes sociales.

Incluso pidió abiertamente a las personas que conocían a Inara Rusli que transmitieran su mensaje directamente.

«Para aquellos que conocen a Inara Rusli, digan que Ahmad Dhani está listo», dijo Ahmad Dhani, citado en Instagram @rumpi_gosip el martes 20 de enero de 2026.

Esta breve declaración desató inmediatamente varias especulaciones. Algunos internautas consideraron estos comentarios como una forma de broma típica de Ahmad Dhani, que se sabe que es espontánea y llena de sorpresas.

Sin embargo, bastantes personas lo consideran una sátira sutil o una respuesta a un tema en desarrollo.

La columna de comentarios de las redes sociales se llenó de diversas reacciones. Algunos encontraron la declaración divertida y entretenida, mientras que otros respondieron en tono crítico.

«Naaahh, los oponentes están igualados», comentaron los internautas.

«A veces los chistes resultan molestos», dijo otro.

Esta variedad de respuestas muestra cuánta atención ha prestado el público a esta afirmación.

Esta no es la primera vez que Ahmad Dhani ha sido el centro de atención por sus controvertidos comentarios. Durante años, ha sido conocido como una figura pública que a menudo hace declaraciones inesperadas, tanto en el escenario del entretenimiento como en los espacios públicos digitales.