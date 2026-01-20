En varias zonas de Indonesia todavía llueve hoy

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que las condiciones meteorológicas en varias regiones de Indonesia el martes (20/1/2026) seguirán siendo dominantes Lluvia con intensidades variables, que van desde lluvia ligera hasta lluvia que tiene el potencial de ir acompañada de relámpagos.

La pronosticadora de BMKG Sofia NA, en un pronóstico del tiempo transmitido en Yakarta, el martes (20/1/2026), afirmó que la región de la isla de Sumatra experimentará condiciones climáticas variables. Se pronostica un tiempo nublado a muy nublado en Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang y Pangkalpinang.

Mientras tanto, es probable que caigan lluvias de intensidad ligera en Pekanbaru y Bengkulu, mientras que en Banda Aceh se prevé que experimente condiciones de aire brumoso.

«BMKG insta al público a ser consciente de la posibilidad de lluvia acompañada de relámpagos en la zona de Bandar Lampung», dijo Sofía.

Ilustración de conducir un automóvil bajo una fuerte lluvia.

Para la región de la isla de Java, BMKG pidió al público que aumente la conciencia sobre la posibilidad de lluvia acompañada de rayos en Surabaya. Mientras tanto, se prevé que caigan lluvias de intensidad moderada en Bandung y Yogyakarta, mientras que es posible que caigan lluvias ligeras en Serang, Yakarta y Semarang.

En la isla de Kalimantan, se pronostican lluvias ligeras en Tanjung Selor y Samarinda. Mientras tanto, se espera que condiciones de nubosidad a nubosidad espesa cubran las áreas de Pontianak, Palangka Raya y Banjarmasin.

BMKG también recordó a los habitantes de las regiones de Bali y Nusa Tenggara que estén alerta ante la posibilidad de lluvias acompañadas de rayos que podrían ocurrir en Denpasar, Mataram y Kupang.

Mientras tanto, en la isla de Sulawesi, es posible que caigan lluvias de intensidad moderada en Makassar. Se prevé que caigan lluvias ligeras sobre Palu, Kendari, Mamuju y Manado, mientras que se prevé que Gorontalo experimente condiciones de nubes espesas.

Para las regiones de Maluku y Papúa, BMKG predice que se producirá un tiempo nublado intenso en Ambon, Manokwari y Jayapura. Existe la posibilidad de que caigan lluvias ligeras en Ternate, Sorong y Jayawijaya. Mientras tanto, se prevé que se produzcan lluvias de intensidad moderada en Nabire, y es necesario estar atento a las lluvias acompañadas de relámpagos en Merauke.

BMKG insta a la población a permanecer alerta ante la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas, que pueden ir acompañadas de relámpagos, relámpagos y fuertes vientos en varias regiones de Indonesia.

El pronóstico es una descripción general de las condiciones climáticas diarias. Para obtener la información meteorológica más reciente, que se actualiza cada hora, el público puede acceder al sitio web oficial bmkg.go.id o a la aplicación BMKG Info. (Fuente ANTARA)