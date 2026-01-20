Juez de Indiana y mujer baleadas en su casa: abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

LAFAYETTE, Indiana – La policía está buscando a un sospechoso después de que un juez del condado de Tippecanoe y su esposa fueran baleados en su casa de Lafayette el domingo por la tarde.

Los oficiales del Departamento de Policía de Lafayette acudieron a la cuadra 1700 de Mill Pond Lane alrededor de las 2:17 p.m. después de recibir un informe de un tiroteo. Cuando llegaron los agentes, encontraron a dos víctimas con heridas de bala e inmediatamente comenzaron a responder de emergencia mientras aseguraban la escena para los investigadores.

Las víctimas fueron posteriormente identificadas por la presidenta de la Corte Suprema de Indiana, Loretta Rush, como el juez del Tribunal Superior 2, Steven Meyer de Tippecanoe, y su esposa, Kimberly «Kim» Meyer. La policía dijo que el juez Meyer sufrió una lesión en uno de sus brazos, mientras que su esposa sufrió una lesión en la cadera. Ambos fueron transportados a un hospital del área y se informó que se encontraban en condición estable el lunes.

Los investigadores encontraron casquillos de bala en la casa y el caso rápidamente provocó una importante respuesta policial. Las autoridades confirmaron que la investigación permanece activa y cuenta con la asistencia de múltiples agencias, incluido el FBI. Hasta la última actualización, no se han anunciado arrestos y la policía no ha publicado una descripción del sospechoso.

Las autoridades tampoco proporcionaron detalles sobre lo que llevó al tiroteo o si la pareja fue el objetivo. La policía ha enfatizado que hechos clave siguen sin confirmar mientras los investigadores continúan realizando entrevistas, analizando pruebas y trabajando para identificar al responsable.

El tiroteo sigue bajo investigación.