Danny Green nombra posible objetivo comercial de los San Antonio Spurs

El Espuelas de San Antonio están 5-1 para comenzar la temporada, y Victor Wembanyama parece uno de los mejores jugadores del mundo. Está atacando más la canasta y apoyándose en su físico. Éxito del equipo ha seguido.

Los Spurs tuvieron un buen comienzo sin De’Aaron Foxque se ha perdido tiempo por una lesión en el tendón de la corva. Dylan Harper cayó con un lesión en la pantorrilla el 2 de noviembre.

Entre Fox, Harper, Wembanyama y Castillo de EstebanLos Spurs tienen muchos anotadores y creadores. Sin embargo, son un equipo por debajo del promedio tanto en porcentaje de triples como en intentos de triples. Rodear a Wembanyama con tiros parece una receta sencilla para el éxito, y uno de sus exjugadores nombró a un posible candidato a cambio.

Los San Antonio Spurs podrían incorporar a Trey Murphy III

El Pelícanos de Nueva Orleans están en picada. Todavía no han ganado un juego y no poseen una selección de primera ronda en 2026. Para que el gerente general de primer año, Joe Dumars, pueda salvar las apariencias, tiene que dar a los fans algo de esperanza para un futuro mejor.

Desafortunadamente, sion williamson, Jordan Poole, Jordan Hawkinsy Dejounte Murray nunca han tenido un valor comercial tan bajo. Las manos de los Pelicans están prácticamente atadas y sus opciones son limitadas. Trey Murphy IIIDespués de un año de carrera, podría ser su única esperanza.

“¿Podrán intercambiar a Trey Murphy? ¿Pueden comerciar? hierba jones?” preguntó danny verde en su podcast Inside the Green Room. “Sí, pueden mover algunas piezas para que se vea mejor o sea mejor”.

La temporada pasada, Murphy III promedió 21,2 puntos con un 36,1% de tiros desde lo profundo. Este año, esas cifras han bajado. Si estuviera en un equipo con más talento, como los Spurs, su producción mejoraría.

«Durante la temporada baja, hubo muchos rumores sobre cambios en torno a Trey Murphy, un tipo de jugador 3 y D», agregó Harrison Sanford en el mismo episodio. «Él mete muchos triples. Ha demostrado que puede ser un buen defensor. Casi diría que es la única persona en ese equipo que quizás podría salvarlos de sí mismos, en el sentido de que todavía es un bien valioso en esta NBA, y podrías canjearlo y potencialmente volver a estar en la lotería para el próximo año».

Un intercambio simulado envía a Murphy III a los San Antonio Spurs

Los Spurs cuentan con más capital del draft del que les corresponde, aunque gran parte proviene de otros equipos. Tienen intercambios con el Halcones de Atlanta, celtas de boston, Reyes de Sacramento, Mavericks de Dallasy lobos de minnesota.

Murphy III, aunque talentoso, no merece múltiples selecciones de lotería. Ahora mismo, el pelícanos debería tener las mejores oportunidades para conseguir la primera elección. En cambio, esa selección fue enviada a los Hawks.

Los Spurs pueden darle a Nueva Orleans algo de alivio en el draft, aunque deberían agregar protecciones a las selecciones en caso de que tengan la oportunidad de conseguir un talento de primer nivel.

Detalles completos del comercio simulado

San Antonio Spurs recibe: Trey Murphy III

Los New Orleans Pelicans reciben: Harrison Barnes, Kelly Olynyk, intercambio de selecciones de primera ronda de 2026 (a través de ATL, protegido entre los ocho primeros), intercambio de selecciones de primera ronda de 2031 (a través de SAC, protegido entre los ocho primeros)

Esta temporada, Harrison Barnes Ha sido más confiable que Murphy III. Sin embargo, mucho de eso se debe simplemente a las situaciones en las que se encuentran. Barnes realmente no encaja en la línea de tiempo de Wembanyama y será agente libre este verano. Perder a ese veterano dolería, pero Murphy III es una mejora a largo plazo.

Kelly Olynyk Aún no ha debutado con los Spurs, pero su salario hace que el intercambio sea económicamente viable para ambos equipos.

Hay argumentos muy sólidos que argumentar que San Antonio debería quedarse quieto y no hacer un trato. Sin embargo, si no quieren arruinarse, Murphy III es una opción razonable para los Spurs en ascenso.