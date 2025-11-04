Shaggy moviliza esfuerzos de socorro tras el huracán Melissa en Jamaica

Huracán Melissa tocó tierra como tormenta de categoría 5 la semana pasada y ha abandonado Grandes áreas de Jamaica completamente devastadas. Las primeras evaluaciones muestran una destrucción generalizada de viviendas, infraestructuras públicas y tierras agrícolas, cortes masivos de agua, electricidad y comunicaciones, y una necesidad humanitaria urgente de alimentos, agua, medicinas y refugio. Las muertes reportadas se acercan a 50, aunque es probable que sean muchas más a medida que el país se recupera de los daños, y casi medio millón de jamaicanos quedaron sin electricidad después de la tormenta y un gran número de ellos siguen sin comunicaciones, según Reuters.
El cantante, rapero y compositor Shaggy, originario de Kingston, la capital jamaicana, ha trabajado para movilizar esfuerzos de ayuda para llevar suministros urgentes a las comunidades más afectadas. Trabajando sobre el terreno con socios, incluidas ONG humanitarias y donantes privados, Shaggy ha ayudado a coordinar y financiar vuelos que transportan alimentos, agua, suministros médicos y artículos de primera necesidad para el hogar al país afectado.
“Jamaica es mi hogar”, dijo Shaggy. «He visto la angustia en los rostros de las personas y haré todo lo que pueda para llevar ayuda donde sea necesaria. Estamos trabajando con líderes locales y organizaciones de ayuda confiables para poner a disposición suministros y restablecer la electricidad y el agua lo más rápido posible. Necesitamos urgentemente atención y apoyo global para ayudar a reconstruir nuestras comunidades».
(Nota: Los informes en las redes sociales de que Steven Tyler de Aerosmith estaba organizando ayuda para el país son falsos.un representante de Tyler confirma Variedad.)
La siguiente organización está trabajando para ayudar con la ayuda:
El Gobierno de Jamaica estableció la iniciativa de ayuda para el huracán Melissa, coordinada por la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM), la agencia nacional de Jamaica para la preparación, respuesta y recuperación ante desastres. (DESBLOQUEO)
Food for the Poor está ampliando activamente las operaciones de ayuda y coordinando envíos y equipos de campo para llegar a las parroquias afectadas por la tormenta. Se anima a las personas y organizaciones que deseen donar o coordinar con canales de ayuda establecidos a visitar la página de emergencia de Food For The Poor para obtener ayuda de Melissa. (Comida para los pobres)
Global Empowerment Mission (GEM) es una organización sin fines de lucro centrada en la ayuda en casos de desastre y el desarrollo sostenible. (JOYA)
(Gestión de Riesgo de Desastres) ha declarado áreas de desastre y está coordinando la respuesta y recuperación nacional (Oficina del Primer Ministro de Jamaica)