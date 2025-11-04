El KPK ha identificado a un sospechoso, el destino del gobernador de Riau, Abdul Wahid, se revelará mañana

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) ha establecido sospechar relacionado operación de picadura (OTT) que está arrastrando gobernador de riau, Abdul Wahid. Fue detenido en un café de Riau en OTT el lunes 3 de noviembre de 2025.

Lea también: Tras ser registrado, el KPK reveló que el gobernador de Riau, Abdul Wahid, estuvo expuesto a OTT en un café.



La determinación del sospechoso se decidió en una reunión de exposición de KPK a la que asistieron líderes, investigadores y otros funcionarios de la agencia anticorrupción.

«La exposición acaba de terminar. Hay partes que han sido nombradas sospechosas», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en el Edificio Rojo y Blanco de KPK, en el sur de Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Lea también: Cifras de 2 cuadros del PKB arrestados por KPK en relación con OTT: Fideicomisarios-Expertos del Gobernador de Riau



Budi se mostró reacio a revelar la identidad y el número de sospechosos nombrados. Incluso cuando se le preguntó si el gobernador de Riau, Abdul Wahid, también era sospechoso.

Dijo que la figura del sospechoso y su rol se darán a conocer en conferencia de prensa el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Lea también: El gobernador de OTT Riau, Abdul Wahid, y dos cuadros del KPK también fueron examinados



«Sin embargo, mañana en una conferencia de prensa comunicaremos cuántos y quiénes son los sospechosos identificados», dijo.

Anteriormente se informó que el gobernador de Riau, Abdul Wahid, llegó a la Casa Roja y Blanca del KPK después de que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevara a cabo una operación de arresto (OTT) en la provincia que dirige el lunes 3 de noviembre de 2025.

Según los informes de los periodistas sobre el terreno, Abdul Wahid llegó a las 09.35 horas con una camiseta blanca y cubriéndose la cara con una máscara del mismo color.



Gobernador de Riau Abdul Wahid (segundo a la derecha)

Sin embargo, Abdul Wahid no proporcionó ninguna información a los periodistas que lo esperaban en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, el martes.

Mientras tanto, los periodistas en el terreno informaron que Abdul Wahid había llegado con el Jefe del Departamento de Obras Públicas, Planificación Espacial, Vivienda, Asentamientos y Áreas Terrestres (PUPRPKPP) de la provincia de Riau, Muhammad Arif Setiawan, que vestía una chaqueta marrón, así como el Secretario del Servicio PUPRPKPP de Riau, Ferry Yunanda, que vestía una chaqueta blanca. Ambos llevaban máscaras blancas juntos.

Anteriormente, el vicepresidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto, confirmó la noticia de que la OTT también había detenido al gobernador de Riau.

«Sí», dijo Fitroh cuando fue confirmado por ANTARA en Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

El presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, también confirmó el arresto del gobernador de Riau, Abdul Wahid, en la OTT.

«Así es, todavía está en proceso», dijo Setyo cuando fue contactado por ANTARA en Yakarta.