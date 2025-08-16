Contacto con el TNI en Puncak Jaya e Intan Jaya, 3 miembros de OPM fueron asesinados

Yakarta, Viva -Este del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, el Habema del Comando de Operaciones (Koops) a través de su grupo de trabajo de manera continua realizando patrullas y barriendo en varios puntos propensos a las perturbaciones de seguridad en la región Papuasia Montañas y Papúa Central. Este paso tiene como objetivo crear una situación segura y propicio en medio de las amenazas potenciales crecientes de los grupos separatistas armados (OPM).

La patrulla y las actividades de barrido a menudo son coloreadas Contactar con disparos que no se puede evitar debido a la agresividad de la OPM que primero ataca a las fuerzas de seguridad. Gracias al estado de alerta y profesionalismo de los soldados en el campo, todas las situaciones se pueden controlar de manera segura. Las autoridades llevan a cabo acciones decisivas y medibles de acuerdo con los procedimientos legales para proteger la seguridad de la comunidad.

Basado en la información de la comunidad, el 8 de agosto de 2025 en el distrito de Mewoluk, Regency Puncak Jaya, la Fuerza de Tarea llevó a cabo un barrido en la aldea de Biak, que supuestamente era la ubicación de la red OPM Tenggati Enumbi. Basado en los archivos de la policía, Tenggamati Enumbi se incluyó en la Lista de Búsqueda de la Policía Regional de Papua (DPO) a través de la carta Número 01/I/2014/DIT Reskrimum el 23 de enero de 2014 relacionado con los actos criminales de robo con violencia en el puesto de policía de Kulirik, Puncak Jaya.



Comandante del Comando de Operaciones (Pangko-Ops) Habema, mayor general Lucky Avianto

Al acercarse al objetivo, las tropas recibieron un tiro desde la dirección de la posición del oponente para que hubiera un tiroteo. Se dispararon tres miembros de la OPM y se sospechaba que uno de ellos era el sureste de Enumbi. El grupo luego huyó hacia el este mientras llevaba el disparo de la víctima. Desde el lugar, las autoridades aseguraron evidencia en forma de dos pistolas, dos unidades de radio de comunicación HT (Baofeng y WLAN), docenas de municiones de varios calibre, una bandera de estrellas Magora, tres teléfonos móviles, bancos de energía, armas de magasin y otros equipos de combate.

Además, el 11 de agosto de 2025 en Kampung Mamba, distrito de Sugapa, Regencia Intan Jaya, las tropas estaban nuevamente involucradas en el contacto armado con el Grupo OPM Kodap VIII Kemabu. En el incidente, un miembro de la OPM llamado Dece Mujaujai, que era una figura bajo el liderazgo de Sabinus Waker, fue asesinado. Mientras que otros dos miembros de OPM, a saber, Dauume Maeseni y Sabinus Joani, sufrieron una herida de bala. Miembro TNI Asegurar evidencia en forma de cuatro elementos de municiones de calibre de 5.56 mm, una bolsa de honda, un teléfono Android y un collar OPM.

El 12 de agosto de 2025 alrededor de Kampung Eknemba, el distrito de Sugapa, Intan Jaya Regency, el grupo OPM intentó llevar a cabo un contraataque, pero fue frustrado con éxito. El contacto con los brazos resultó en dos miembros de OPM asesinados, a saber, Teleginus Maiseni, la figura de las hordas OPM Kemabu, junto con su ayudante Seprianus Maiseni. La evidencia que se aseguró incluyó dos pulseras, dos collares, dos anillos de plata, dos anillos OPM y un par de guantes.

Esta serie de eventos demuestra que los grupos separatistas armados de OPM se convierten consistentemente en partidos que interfieren con la estabilidad de seguridad, realizan ataques primero e intimidan a la comunidad. Sus acciones amenazan el funcionamiento del gobierno, el desarrollo y el orden público en la región de Papua.

Respondiendo a esto, Pangkoops Habema, mayor general Lucky Avianto, dijo que esta serie de operaciones fue un paso que no se podía negociar para garantizar la seguridad de las personas.

«Esta serie de búsqueda es un paso decisivo y medible para mantener la estabilidad de seguridad y proteger a la comunidad. Las autoridades no proporcionarán espacio para aquellos que intentan perturbar el orden y amenazar la seguridad de los ciudadanos». dijo.

Mientras tanto, el jefe de la género del mayor general Kristomei Sianturi enfatizó que todas las acciones de los soldados de TNI en esta operación se llevaron a cabo profesionalmente, medidas y de acuerdo con las regulaciones aplicables.

«Esto está de acuerdo con las principales tareas del TNI tal como se estipula en la ley número 3 de 2025 con respecto al TNI. Este éxito también demuestra que cada acción de los soldados de TNI en el trato con grupos armados se lleva a cabo profesionalmente, medido y basado en leyes y reglamentos. Sin embargo, fuera del aspecto de la acción, el TNI sigue siendo consistente en la priorización del enfoque territorial que es humanista y es un dialista que es parte de los esfuerzos de los esfuerzos para que se encuentren parte de los esfuerzos de los esfuerzos de la parte de los esfuerzos. Estabilidad en Papua «, dijo.

El TNI continúa fortaleciendo su papel como guardián de la soberanía y protege a todas las personas en la tierra de Papua, a través de un enfoque humanista y dialógico y basado en la legislación.

El TNI todavía da la bienvenida con los brazos abiertos si hay miembros de OPM que se dan cuenta de sus errores y quieren regresar al regazo de la República de Indonesia y juntos para desarrollar Papua para el futuro del pueblo papúes más pacífico y próspero.