PM Modi gracias contraparte butanés por los deseos del Día de la Independencia







Primer ministro Narendra Modi El viernes agradeció a su homólogo butanés, Tshering Tobgay, por extender los deseos mientras India marca su 79º Día de la Independencia.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi escribió: «Agradezco al primer ministro Tobgay por los amables deseos en la India. Día de la Independencia. Que los lazos de amistad entre nuestras naciones continúen fortaleciéndose en los tiempos venideros «.

Agradezco al primer ministro Tobgay por los amables deseos en el Día de la Independencia de la India. Que los lazos de amistad entre nuestras naciones continúen fortaleciéndose en los próximos tiempos. https://t.co/tncieu10tt – Narendra Modi (@Narendramodi) 15 de agosto de 2025

Anteriormente, el primer ministro de Bután, Tobgay, había deseado la India «paz, prosperidad y progreso» en la ocasión.

«Saludos cálidos a la India en su 79º Día de la IndependenciaCelebrando nuestra amistad y deseando paz, prosperidad y progreso «, publicó en X.

Saludos cálidos a la India en su 79º Día de la Independencia, celebrando nuestra amistad y deseando paz, prosperidad y progreso. pic.twitter.com/v8lkyyo9ws – tshering tobgay (@tsheringtobgay) 15 de agosto de 2025

Los deseos de todo el mundo, con el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin, PM israelí Benjamin Netanyahuy el primer ministro mauricio Navin Ramgoolam entre varios líderes que extienden saludos a la India.

Temprano en el día, entregando su 12 ° Día de la Independencia del Día de la Independencia de las murallas del Fuerte Rojo en Nueva Delhi, el primer ministro Modi hizo una serie de anuncios, lo que indica que India está preparada para hacer un progreso significativo en el futuro.

El primer ministro Modi describió los planes para diversas iniciativas, incluida la producción del primer chip de semiconductores de la India, el desarrollo de motores a reacción, la creación de Rs 1 lakh crore en oportunidades de empleo juvenil y una expansión de diez veces del programa nuclear.

Presentó su visión de «Naya Bharat» (Nueva India) y estableció el objetivo de transformar a India en una nación desarrollada para 2047.

En su discurso del Día de la Independencia, el primer ministro Modi también presentó el Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana (PM-Vbry) con un desembolso de Rs 1 lakh crore. El esquema tiene como objetivo proporcionar 3.5 millones de oportunidades de empleo a los jóvenes y ofrecerles 15,000 Rs al asegurar su primer trabajo.

