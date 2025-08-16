Punjab CM Mann Honores 26 Personalidades eminentes, 19 Personal de Policía en Independ







Con motivo del Día de la Independencia, Punjab Primer Ministro Bhagwant Singh Mann Conferieron premios estatales a 26 personalidades eminentes por su excelente contribución en varios campos. También otorgó al primer ministro Rakshak Padak a cuatro oficiales/funcionarios de policía y a la medalla del Ministro Principal por su excelente deber para 15 personal de la policía, dijo un comunicado.

Estos premiados estatales incluyeron activistas sociales, artistas, litterateurs, poetas, ambientalistas, funcionarios gubernamentales y otros, que han hecho contribuciones sobresalientes en sus respectivos campos en el interés público más amplio.

El primer ministro otorgó el certificado y el premio, durante una función de nivel estatal para marcar Día de la Independencia Aquí hoy, al Dr. Anupama Gupta (Amritsar), Maestro Tegbir Singh (Roopnagar), Sarupinder Singh (Patiala), Ratan Lal Soni (Hoshiarpur), Dr. Hiteder Suri (Fatehgar Sahib) (Amritsar), Rifat Wahab (Malerkotla), Rama Munjal (Ludhiana), Baldev Kumi (Hoshiarpur), Apeksha (Bathinda), Gulzar Singh Patalvi (Patilala), Baldev Singh (Patilala), Balraj Singh (Hoshiarpur), Paramjit Singh Bakhshi (Jalandhar), Yuvraj Singh Chauhan (Ludhiana), Krishan Kumar Paswan (Bathinhan) Madan (Amritsar), Jaskaran Singh (Bathinda), Jaskaran Singh (Bathinda) Kumar (Hoshiarpur), Dr. Harbhans Kaur (Hoshiarpur), Dr. Raj Kumar (Hoshiarpur), Dr. Mahima Minhas (Hoshiarpur), Nisha Rani (Hoshiarpur), Dr Ps Braur (Kotakp) Bansal (Kotakpur) y el Dr. Abhinav Shoor (Jalandhar).

El Ministro Principal también honró a cuatro oficiales/funcionarios de policía, incluidos Rajinder Singh Asi, Narinder Singh Asi, el agente principal Jaswant Singh y Harpal Kaur, con el prestigioso Ministro Rakshak Padak. Bhagwant Singh Mann also conferred Chief Minister`s Medal for Outstanding Duty to 15 cops including Jatin Kapoor Inspector, Amalokdeep Singh Kahlon Inspector, Navneet kaur Inspector, Prabhjeet kumar Inspector, Lovedeep Singh SI, Gurmel Singh SI, Dimple Kumar SI, Sukhchain Singh SI, Satwinder Singh SI, Harjinder Singh Asi, Sandeep Singh Asi, el agente de cabeza de San Sandeep Singh, la cabeza del agente Iqbal Singh, el agente de la cabeza Karambir Singh y el agente de cabeza Jagjit Singh.

