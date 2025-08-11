Conducir casualmente en un carril rápido puede ser multado con RP2 millones

Louisiana, Viva – Cada camino de peaje tiene varios carriles, y generalmente el lado izquierdo o derecho depende del país, utilizado como una pista para vehículos que van rápido o desean adelantar.

Sin embargo, en muchos lugares, a menudo se ven diferentes vistas, el conductor condujo casualmente en un carril rápido sin la intención de adelantar. Este comportamiento no solo molesta a otros automovilistas, sino que también tiene el potencial de desencadenar la congestión y los accidentes.

Louisiana, un estado en los Estados Unidos, ahora está tomando medidas firmes para superar este problema. A partir del 1 de agosto de 2025, se imponen nuevas reglas con sanciones bien que es lo suficientemente grande para cualquiera que sea Conduciendo Demasiado lento en la columna rápida.

Citado Viva Automotive de CarscoopsLunes 11 de agosto de 2025, por primera violación, el conductor estará sujeto a una multa de US $ 150 o alrededor de Rp2.4 millones. Si el incidente ocurre, la multa aumenta a US $ 250, equivalente a aproximadamente RP. 4 millones

No se detenga allí, para aquellos que atrapan tres o más en un período de 12 meses, la multa alcanza US $ 350 o alrededor de Rp5.6 millones, más la amenaza de prisión por hasta 30 días. Esta oración está destinada a que el conductor sea consciente de que el carril rápido no es un lugar para conducir casualmente.

El senador Jay Luneau, quien era el iniciador de esta regla, dijo que casi todos habían experimentado ser obstaculizados por conductores lentos en el carril rápido. Según él, esta acción decisiva es necesaria para la seguridad y la suavidad del tráfico.

Aun así, no todas las partes estuvieron de acuerdo. Algunos políticos locales consideran que esta nueva regla solo agregará razones para que la policía detenga los vehículos y entregue boletos.

Además de las regulaciones de la ruta rápida, Louisiana también endureció las reglas para los conductores sin seguro. Ahora están obligados a tener pérdidas de hasta US $ 100,000 si están involucrados en un accidente, aunque no en la causa principal.

Las reglas de golpe y fuga también se fortalecen con una sentencia mínima de prisión que debe vivirse. Mientras tanto, el límite de la oscuridad de la película de la ventana del vehículo ahora es más fuerte, de 40% a solo el 25% de la luz que se puede prevenir.

Para no olvidar, el uso de teléfonos celulares sin manos libres detrás del volante también está prohibido en total. Esta serie de nuevas reglas muestra la seriedad de Louisiana en la creación de una carretera más segura y ordenada.