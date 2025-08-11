Shohei Ohtani atrae raras críticas por Baserunning Gaffe en la pérdida de Dodgers

Nadie en el béisbol está libre de críticas, ni siquiera Shohei ohtani.

El Dodgers de Los Ángeles La superestrella se puso un poco entusiasta en los Basepaths en el partido del domingo contra el Toronto Blue Jays Cuando intentó robar la tercera base, pero fue expulsado para terminar la sexta entrada.

Los Dodgers lideraron 3-2 en ese momento, pero los Azulejos anotaron dos veces en la octava entrada y una vez más en el noveno a Gana 5-4.

El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, expresó la frustración después del juego con la base de Ohtani.

«Esa fue su decisión» Roberts dijo a los periodistas. «No es una buena jugada de béisbol».

Los Dodgers desperdician numerosas oportunidades de ganar

Ohtani fue 2 por 4 con su 41º jonrón y alcanzó la base cuatro veces, incluido un sencillo de uno en el sexto relevista Seranthony Domínguez. Ohtani robó el segundo con dos outs e intentó deslizar el tercero también, pero Tyler Heineman hizo un lanzamiento punta para clavar el MVP tres veces y terminar la amenaza de puntuación con Freddie Freeman en el plato.

Las oportunidades perdidas se convirtieron en un tema para los Dodgers, que fueron solo 1 de 10 con corredores en posición de anotación y dejaron a 16 hombres en la base de la temporada, incluidos seis en las últimas dos entradas. Cada arranque alcanzó la base al menos una vez.

De acuerdo a David Vassics de AM 570 LAS Radio SportsLos Dodgers no habían perdido un juego en el que registraron al menos 10 hits y 10 bases por bolas desde 1982.

«Esto es frustrante porque sentí que no hay forma de que debamos perder este juego hoy», dijo Roberts a través del Los Ángeles Times. «Los tuvimos en las cuerdas numerosas veces. Y para nosotros no ganar es tan frustrante».

Ohtani ha sido un catalizador en el éxito de los Dodgers, recortando .284/.388/.620 para un OPS de 1.008, segundo en las mayores detrás Yankees jardinero Juez de Aaron. La sensación japonesa también tiene 77 carreras impulsadas, 17 bases robadas y lleva cómodamente a todos los jugadores con 111 carreras anotadas.

Además, Ohtani ha contribuido como lanzador. Tiene una efectividad de 2.37 en ocho comienzos abreviados (19.0 entradas) a medida que se abre paso hasta el montículo después de la cirugía de Tommy John. Eso incluye 25 ponches en comparación con cinco caminatas.

Como tal, Ohtani es un gran favorito para llevar a casa su tercer premio consecutivo de MVP, con Betmgm enumerándolo en -3000 por delante de Filises jardinero Kyle Schwarber (+1400).

La ventaja de los Dodgers en NL West continúa encogiéndose

La pérdida del domingo cayó a los Dodgers a 10-11 desde el receso del Juego de Estrellas y redujo su ventaja sobre el Padres de San Diego en la Liga Nacional Oeste a dos juegos.

En ese mismo lapso, los Padres tienen 14-8, incluyendo 4-1 en sus últimos cinco.

Los Dodgers (68-50) se dirigen a Anaheim para comenzar una serie de tres juegos con el Crosstown Ángeles el lunes antes de visitar San Diego.