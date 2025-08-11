Bailey Bridge en tres días, restaura a Lifeline a Cloudburst-Hit Dharali







El primer ministro de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, anunció el lunes que el puente Bailey en Limchigad se ha completado y ahora está abierto para uso público, informó ANI.

El puente recién construido también se está utilizando para enviar suministros de alivio a Dharali, una de las áreas más afectadas por las inundaciones repentinas recientes.

En una publicación sobre X, Uttarakhand CM dijo: «Se ha completado el trabajo de construcción del puente de Bailey en Limchigad, y el puente se ha abierto para tráfico. Ahora, a través de este puente, los materiales de ayuda y la maquinaria no solo se envían rápidamente, sino que el movimiento de la gente local también se ha reanudado sin problemas. En este difícil momento de desastre, nuestro gobierno está trabajando con pleno compromiso de normalizar la vida pública «.

Funcionarios de la Organización Border Roads (Bro) habían confirmado anteriormente la finalización y la apertura del puente, informó ANI.

El puente de Bailey reemplaza el puente original de Limchi Gad en el área de Gangnani en la carretera nacional Gangotri, que fue destruida después de una cloudburst golpeó la aldea de Dharali cerca de Gangotri.

Según lo informado por ANI, en una publicación sobre X, dijo Bro: «Cuando el puente de Limchi Gad en NH-34 fue arrastrado en un devastador chaparrónLa línea de vida a Harsil fue cortada. En el modo de misión y durante las largas horas de la oscuridad, los equipos de la India Bro desafiaron el terreno traicionero, apresurando a hombres y maquinaria al sitio. Contra las probabilidades, el nuevo puente de 100` Long Bailey se ha lanzado en condiciones desafiantes, restaurando rápidamente este vínculo vital. Un verdadero testimonio del espíritu implacable de la India y la acción resuelta, manteniendo la nación en movimiento, viene lo que puede «.

Gracias al trabajo de 24 horas, el puente se construyó en solo tres días, restaurando el flujo de tráfico suave en la ruta Gangotri hasta Sonagad. Esto también ha despejado el camino para una reconstrucción más rápida de estiramientos dañados por delante, informó ANI.

A raíz del desastre, CM Dhami visitó personalmente el sitio, ordenando a los funcionarios que realicen esfuerzos de alivio, rescate y reconstrucción.

Desde entonces, el Primer ministro ha estado monitoreando de cerca el progreso de estos trabajos. Bajo su liderazgo, múltiples departamentos y agencias centrales y estatales han estado trabajando en una estrecha coordinación para acelerar las operaciones de rescate y socorro, informó ANI.

El desastre golpeó el 5 de agosto, cuando golpeó un deslizamiento de tierra masivo Dharali Village en el área de Kheer Gad cerca de Harsil. El Cloudburst envió escombros y agua corriendo a través de los asentamientos, causando inundaciones repentinas en las aldeas de gran altitud y barriendo varias casas.

(Entradas de ANI)





