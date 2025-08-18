Comunidad que vive con nuestros Streeties







Espero que tú y la señorita tuvieran un memorable, feliz Navegación«, Exclamó Lady Flora, mientras le daba a su amiga un abrazo de oso; solo ella tenía la libertad de expresarse de esta manera, a pesar de saber bien la vergüenza que causó a Sir PM. Se retiró de él en un instante, y rápidamente se entregó una caja de Parsi Dairy Farm; contenía el plateado, delicioso a Mawa Ni Boi». Gracias por el dulce pensamiento. Estaba empezando a preguntarme si todo estaba bien al final, cuando no obtuve una respuesta a mi deseo … «continuó, mientras colocaba cuidadosamente el delicadeza dulce en su bolso impermeable con cremallera. El guardia de seguridad le alimentó algunas galletas y agua limpia.

«Mira, esto es lo que se necesita en todas partes … Empatía por estos animales de calle sin palabras. Todos los bawas en el baug fueron extremadamente tristes cuando nos reunimos en Navroze. El principal punto de conversación fue el fallo de la Corte Suprema del 11 de agosto centrado en mover los Estrías de Delhi a los refugios, como resultado del aumento en los casos de mordedura de perro en NCR. Zoroastrismoy se considera una criatura justa, por lo que la comunidad está naturalmente molesta, más aún dado el momento del fallo, tan cerca de Navroze. Estaba abatido y deseé poder ponerse mis túnicas nuevamente para defender a los callejeros. Tal vez, es por eso que extrañé responder a su deseo ”, suspiró Sir PM.

“I feel your angst, Pheroze. These mute animals look up to us for protection, and with this news, we have let them down,” adding, “though I believe that after the strong public outcry, a three-member Supreme Court bench reserved the order on a plea for a stay on the previous ruling. Let’s hope there is light at the end of the tunnel. It’s a delicate matter and must be handled, sensitively,” she rued, glancing every now and Luego para ver si el callejero estaba bien. Se estaba derramando afuera, y el perro pequeño se unió a otro amigo goteo. Ambos se acurrucaron cerca de la alfombra del piso por la entrada, aliviado por el santuario que encontraron aquí.

“Justo el otro día, mientras intercambiaba los deseos de Navroze con el primo Khorshed, mencionó un desarrollo conmovedor compartido por su amiga angloindia, Felicity, que vive en ‘lejano’ Mulundio. El espíritu de la comunidad que vivía con callejeros se estaba desarrollando en el sentido más verdadero «, compartió Sir PM. Lady Flora tenía curiosidad por saber más sobre una nueva localidad, y dejó de comer su caja de galletas saladas.» Continúa, Pheroze; Dime más «. Sir PM continuó: “Muchos comerciantes y propietarios de sociedades de viviendas de antaño se encargan de fomentar a los calles en sus respectivos vecindarios. Ella habló sobre cómo les ofrecen comida y refugio cerca de sus establecimientos, asegurando así que estén a salvo y cuidados; También analizan sus necesidades de esterilización, tratamiento médico y vacunas oportunas. Por la noche, estos doggos guardan el área, creando así un ecosistema de ganar-ganar. Felicity también agregó cómo la confianza entre el cuidador y los Streeties recorre un largo camino al difundir el mensaje al resto. Por ejemplo, una tienda de almacenamiento y provisiones en frío de antaño que ha estado visitando desde su infancia, no solo nutre este tipo de ambiente, sino que cuando los clientes visitan, también se dan cuenta del mensaje general de ser amables con los que se avecinan. Sé que es un pequeño ejemplo en una esquina de la ciudad, pero estoy seguro y espero que esto también se esté desarrollando en otro lugar. Estos son pequeños pasos que contribuyen en gran medida a fomentar los vecindarios y hacer que todos conscientes de que ellos también son parte de nuestra población. Por supuesto, como con cualquier suburbio en desarrollo, los Streeties enfrentan la pérdida de espacio, con mega municipios y residencias imponentes que no necesariamente los dan la bienvenida … «

Lady Flora estaba escuchando atentamente. «Ojalá hubiera más Buenos samaritanos quienes entienden la necesidad de la hora y corren la voz de que tan simples y pequeños actos de bondad importan más «. En este momento, la lluvia se había adelgazado, y los dos doggos se dirigieron, no antes de mostrar su gratitud al mover sus colas y ofrecer un montón de PDA a la guardia de seguridad «al menos, el hombre común está viviendo por los pensamientos de Mahatma Gandhi, cuando dijo que» la grandeza de una nación y su progreso moral se puede juzgar por sus animales que se tratan «,» se firman el Sir PM.

La editora de las características del medio día, Fiona Fernández, disfruta de las vistas, sonidos, olores y piedras de la ciudad … donde la tinta y la inclinación la lleven.

