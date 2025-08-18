Los Oilers podrían beneficiarse de la compra sorpresa de Marc-Edouard Vlasic

Cuando el Tiburones de San José anunció la compra de Mark-Edouard VlasicEl contrato, no fue solo el final de un acuerdo comercial. Fue una parada difícil para un capítulo de casi dos décadas en verde azulado y negro.

Tal vez abre un nuevo capítulo que ayuda a los Edmonton Oilers a alcanzar sus goles de la Copa Stanley.

Seleccionado por los Tiburones en la segunda ronda del draft de 2005, Vlasic nunca ha usado otra camiseta en su carrera de la NHL de 19 años. El defensa de 38 años es Segundo en la historia de la franquicia En los juegos jugados (1,323), sexto en asistencias (295) y octavo en puntos (379). Él también es el NHL Líder de carrera en tiros bloqueados con 2.184 desde que la liga comenzó a realizar un seguimiento de esa estadística en la temporada 2005-06.

Una vez considerado como uno de los principales defensores de cierre de la liga, registrando más de 20 minutos por noche durante más de una década, el juego de Vlasic se ralentizó inevitablemente en las últimas temporadas.

Durable casi hasta el punto de estatus de Ironman, se adaptó a 70 o más juegos en 13 de sus 18 temporadas no horizontales, llegando a la meseta de 80 juegos siete veces. Pero el año pasado contó una historia diferente: limitado a solo 27 apariciones, perdió el tiempo con una lesión en la parte superior del cuerpo en la primera mitad y luego se encontró un rasguño saludable en múltiples ocasiones en el tramo.

Aún así, después de que terminó la temporada, Vlasic tenía todas las razones para creer que la temporada 20 en su larga carrera sería con la única franquicia que había conocido.

«Me dijeron que jugué bien, especialmente a la defensiva, y que les gustaba que fuera un mentor para los jóvenes», dijo Vlasic. «Me dijeron que querían que hiciera eso el año que viene, así que cuando me fui, pensé que volvería».

Marc-Edouard Vlasic aturdido por la decisión de Sharks de comprar el último año de su contrato

No hace falta decir que Vlasic se sorprendió cuando el gerente general Mike Grier le informó sobre la decisión del equipo de colocarlo en exenciones incondicionales con el fin de comprar el último año de su contrato de ocho años y $ 56 millones. Y agregando insulto a la lesión, Vlasic no se dio cuenta de la decisión hasta finales de junio, lo que no le dejó mucho tiempo para descubrir sus próximos pasos.

«Todavía tengo una residencia en San José», dijo Vlasic. «Hubiera sido honesto de ellos decirme justo después de la temporada ‘, por cierto, podemos [buy out your contract]Así que prepara tu casa. En cambio, lo hicieron el 30 de junio.

No era una maniobra impulsada por la gorra para los Tiburones. Grier hizo el llamado para no despejar un salario significativo, sino debido a que el azul de San José estaba repentinamente lleno de caras nuevas: Dmitry Orlov, John Klingberg, Nick Leddy, y la aparición de novatos como Sam Dickinson y Shakir Mukhamadullin.

El resultado? Un golpe de límite que apenas se movió: $ 2.3 millones ahorró esta temporada, pero una penalización persistente de $ 1.17 millones la próxima temporada.

Y para Vlasic, una caída inesperada en la agencia libre sin restricciones por primera vez en su carrera.

«Ahora, tengo muchas cosas en las que pensar», dijo.

Marc-Edouard Vlasic podría ser una valiosa pieza de profundidad para Edmonton

Entonces, ¿qué sigue? Palabra Fuera de la charla comercial de la NHL sugiere que quizás el Edmonton Oilers podría ofrecer a Vlasic una prueba profesional (PTO): una audición de bajo riesgo en un entorno de alto riesgo.

Imagínelo: un veterano defensor con algo que demostrar, enfrentarse a sus antiguos colegas en la misma división. Esa amargura, ese fuego, ese impulso para mostrarles exactamente lo que perdieron: está listo para la redención. Y no sería la primera vez que un defensor una vez sólido encuentra un nuevo propósito en el territorio familiar.

Aquí está la tesis: Vlasic en un PTO con Edmonton tiene sentido. Los Oilers están construidos para una taza de carrera; Su defensa tiene profundidad y juventud, pero hay espacio, y necesidad, para una presencia calmante y experimentada en el tercer emparejamiento. Un veterinario para el vestuario que conoce el hockey de playoffs, que puede matar penalizaciones, que puede leer las jugadas antes de que sucedan.

Suena mucho como Vlasic.

Incluso si su actuación ha bajado, reunió solo tres puntos en 27 juegos la temporada pasada, promediando una carrera de 14:38 de tiempo de hielo, sus instintos no han desaparecido. En un papel protegido, en un equipo sano y hambriento, aún podría entregar dónde cuenta.

Los Oilers se han inclinado a la juventud y la velocidad, pero la profundidad es importante en el hockey de playoffs. Si Vlasic todavía tiene esa capacidad de nariz en las esquinas, esa confiabilidad tranquila en su propia zona, podría ser el tipo de ancla de tercera par. Cada equipo listo para la copa anhela.