Soimah inunda críticas después de llamar al ‘Ospek’ del amante de su hijo con curiosidades para llorar y pedir romper

VIVA – Pesinden Soimah Recibió fuertes críticas de los usuarios de las redes sociales de Tiktok siguiendo con su podcast con Raditya Dika la semana pasada. La fuerte crítica de los internautas se relacionó con las acciones de Soimah que ‘dio’ al amante de su primer hijo.

Basado en la declaración de Soimah en el podcast, le dio a su amante con su hijo mayor con palabras picantes.

«Ya (trae una novia). Es precisamente el comienzo de mi novia, así que quiero decir con mi boca», dijo, citado de YouTube de Raditya Dika.

Soimah reveló además que en ese momento, en un tono curtido, cuestionó las razones por las cuales la niña estaba saliendo con su hijo mayor. Como resultado, el amante de su hijo mayor lloró/

«Estaba llorando al principio, de todos modos juro en una manera. » ¿No tienes otro tipo? No hay otros hombres de niños de secundaria? ‘ Desde la escuela secundaria (citas), solo hay muchas de mis cursas palabras de las que no puedo hablar aquí, de todos modos «, dijo Soimah.

Incluso Soimah dijo, después de que el amante de su hijo lo conoció por primera vez. En ese momento, la niña pidió romper con su hijo mayor. Al encontrar las noticias del hijo, Soimah estaba relajada y le dijo a su hijo que encontrara a otro amante.

«Finalmente, lloró por la noche que estaba durmiendo para ser construido por mi hijo después de llevar a su novia». ¿Qué fue la madre que le dijo a «por qué»? Pidió romper.

Soimah reveló las razones detrás de él que hizo el Ospek del amante de su hijo. Dijo que a menudo mostraba su lado malo frente a la gente. Si la persona en cambio lo juzga mal, entonces en el futuro él y esa persona no se llevan bien.

«Significa que estás saliendo con mi hijo para aceptar a sus padres. Así que siempre muestro lo peor al principio.

Aun así, Soimah reveló que el amante de su hijo inmediatamente se disculpó con él. Incluso Soimah admitió que hasta ahora todavía estaba sosteniendo al amante de su hijo.

«Then he came to apologize. He received the process and the process was still running the ospek to this day. So sometimes I am close to joking, but on the one hand, for example there is something that I am angry is really fast. All I treat the same,» he said,

Soimah es criticado de inmediato por los usuarios de las redes sociales, especialmente en Tiktok. Muchos de ellos no piensan en las acciones que toman contra los hijos de otras personas.

«¿Qué estás haciendo, cómo es que la gente está maldita?», Comentaron los internautas.

«Es excesivo», dijo otro.

«Es realmente como un niño», dijo otro.

«Es así tal vez porque la brecha es una niña que intenta tener una niña», comentó otro.

«El compañero de clase de la Madre Maia no es así», dijo el otro provocado.