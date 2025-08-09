Cómo ver la transmisión en vivo de las tierras externas 2025 en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El Tierras exteriores festival de música continúa el sábado 9 de agosto y Video principal es el streamer exclusivo del festival. Entonces, si no asistes al festival tú mismo, aún puedes transmitir el evento musical en línea gratis.

Hozier y Tyler, el creador son los principales Para las tierras exteriores 2025, que tendrá lugar en Golden Gate Park en San Fransisco, California. La cobertura en vivo se establece el sábado 9 de agosto a partir de las 4:30 p.m. ET/1: 30 pm PT y va hasta el domingo 10 de agosto al mismo tiempo.

Fuera de las tierras 2025 es gratuita para transmitir para Video principal suscriptores solamente.

Si no eres un Amazon Prime miembro, puedes Regístrese para una prueba gratuita de 30 días para aprovechar todo lo que el servicio de suscripción tiene para ofrecer, incluido el acceso a Video principalPrime Gaming y Amazon Photos; Envío rápido gratis en menos de dos días con entrega principal; descuentos en la tienda en Whole Foods Market; Acceso a eventos de compra exclusivos, como Prime Day y Black Friday, y mucho más. Obtenga más información sobre Amazon Prime y sus beneficios aquí.

Además, Anderson .Paak y The Free Nationals, Vampire Weekend, Gracie Abrams, Glass Animals, Jamie XX y Gesaffelstein, además de gradas, Ludacris, Jorja Smith también son de mejor pico para el festival, con más de 140 artistas en ocho etapas.

Los artistas en la alineación incluyen, Larussell, Finneas, Bleachers, Rebecca Black, Wallows, Bakar, Royel Otis, Paco Versalles, BigxThaplug, Flipturn, Hope Tala, Mayer Hawthorne, Big Freedia con el Chorus de los Hombres Gay de San Francisco, Luna Li, Matt Champion y muchos más.

Mientras tanto, Video principal es el hogar de una amplia gama de conciertos en vivo y festivales de música. El servicio de transmisión también presenta documentales musicales y películas de los mejores artistas de grabación, como Prince, The Beatles, Stevie Nicks, Tim McGraw y mucho más.

Mientras tanto, Echa un vistazo al horario completo de las tierras externas 2025 aquíy transmite los actos en vivo en línea en videos primos.