BJP golpea a Rahul Gandhi, dice que los líderes del Congreso deberían renunciar si dudan de EC







El BJP El sábado exigió que el líder del Congreso Rahul Gandhi renuncie al Lok Sabha «por motivos morales» si no tiene confianza en la Comisión Electoral. El partido lo criticó por no presentar una declaración escrita para respaldar sus acusaciones de «robo de voto», informó PTI.

El portavoz nacional de BJP, Gaurav Bhatia, también instó Congreso La presidenta del Partido Parlamentario, Sonia Gandhi, y la diputada del partido Priyanka Gandhi Vadra renunciarán a Rajya Sabha y Lok Sabha, respectivamente, si también carecen de confianza en el proceso electoral.

«Usted (Rahul Gandhi) hace acusaciones infundadas ante los medios de comunicación y luego se niega a dar pruebas y una declaración escrita cuando el organismo constitucional lo pide», dijo Bhatia en una conferencia de prensa en la sede de BJP aquí, informó PTI.

Citando extractos de un pasado Tribunal Supremo Sentencia, Bhatia señaló que el Tribunal de Apex había afirmado la credibilidad de la Comisión Electoral, describiéndola como una institución que se ha ganado una reputación de imparcialidad a lo largo de los años.

«Rahul Gandhi, si no confía en la Comisión Electoral y las observaciones hechas por la Corte Suprema, haz una cosa: primero, renuncias al Lok Sabha afiliación. Priyanka Gandhi, también renuncias. Sonia Gandhi, también renuncias al menos por razones morales porque estás planteando preguntas sobre la misma comisión electoral «, dijo Bhatia.» Luego, vas a la Corte Suprema, el Tribunal Superior y la gente «, dijo.

Según lo informado por PTI, Bhatia argumentó además que los principales ministros del Congreso Karnataka, Telangana y Himachal Pradesh También debería renunciar ya que el liderazgo principal de su partido ha expresado desconfianza en el cuerpo de la encuesta.

«Lo que sea que se adapte a usted, usted acepta. Lo que sea inconveniente, rechaze y arroje aspersiones en la Comisión Electoral. Esto no funcionará», dijo Bhatia.

El viernes, Rahul Gandhi respondió a la demanda de la CE de una declaración jurada bajo juramento por su comentario de «voto chori» al afirmar que ya había hecho el juramento en el Parlamento sobre la Constitución, informó PTI.

Al abordar la votación de Adhikar Rally en Bangalore, Gandhi también pidió una investigación realizada por el gobierno de Karnataka a la supuesta inclusión de votantes falsos durante las elecciones de 2024 Lok Sabha en el estado.

«La CE me pide que presente una declaración jurada y brinde información bajo juramento. He prestado juramento dentro del Parlamento, frente a la Constitución, en la Constitución», dijo.

Bhatia desestimó la acusación de «robo de votos» de Gandhi como falsa, diciendo: «` Rahul, también conocido como `Arajak Tatva` (elemento anárquico) se ha convertido en Rahul, también conocido como ‘Vidhwansak` (destructor). Quiere destruir la constitución de la India y la democracia india».

Luego acusó al líder de la oposición en el Lok Sabha de ser «inmaduro» e intentar socavar los organismos constitucionales emitiendo amenazas a los funcionarios de la Comisión Electoral, informó PTI.

(Entradas de PTI)





Fuente