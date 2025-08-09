Servicios de impresión de billar de impresión Gold Bank

VIVA – PT Pegadaiano obtuvo logros extraordinarios en el viaje de la transformación empresarial, registrando actuación brillantemente en servicio No es un banco en el primer semestre de 2025. Este logro es inseparable del permiso de organizar las bultas actividades comerciales obtenidas por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) a través de la carta No. S-325/PL.02/2024 el 23 de diciembre de 2024, lo convirtió en la primera institución de servicios financieros para obtener el permiso estratégico.

El servicio de Pegadaian Gold Bank presenta los productos más completos, incluidos depósitos de oro, préstamos de capital de trabajo de oro (PMK EMAS), servicios de depósito de oro corporativo y comercio de oro. Hasta ahora, el servicio de Pegadaian Gold Bank ha atendido a más de 4 millones de clientes.

Registrado hasta el 8 de agosto de 2025, el total administrado de Gawnshop Gold alcanzó 22.7 toneladas, incluido el rendimiento del depósito de oro, la prima donna del servicio de oro del banco que logró registrar transacciones de hasta 1.36 toneladas. Mientras tanto, en productos de ahorro de oro, la casa de empeño ha registrado un equilibrio de hasta 13.8 toneladas. Esta gloriosa actuación muestra la alta confianza pública en los productos y servicios de una Pawnca, especialmente en la inversión de oro.

124 años de hawnning experimentados en servir a millones de personas indonesias, el presidente de PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, reveló que el desempeño de Pegadaian hasta ahora ciertamente está respaldado por la consistencia, la innovación y los recursos humanos profesionales.

«Más de un siglo de peón se convierten en una solución financiera para la comunidad, con innovación y transformación para seguir los tiempos. Ahora el Pawnshop presenta servicios de bancos de oro, por supuesto, esto está respaldado por más de 5000 profesionales y analistas de oro certificados con certificados internacionales», dijo Dambar.

El servicio de Pegadaian Gold Bank se completa cada vez más con un estándar internacional de almacenamiento de oro (saliendo), así como con el apoyo de una subsidiaria de una casa de empeño que se dedica a la fabricación minorista y de oro, a saber, la Galería 24.

Como una forma de compromiso continuo para responder las necesidades del cliente, Pegadaian también proporciona una característica de depósito físico de oro que actualmente está presente en 13 puntos de venta Jabodetabek y Balikpapan. Esta característica permite a las personas cambiar sus barras de oro físicas en saldos de ahorro de oro, por lo que es más práctico, seguro y fácil de monitorear a través de aplicaciones digitales.

A través de un servicio integrado de Bank Bank y respaldado por el ecosistema más completo, la casa de empeño ha confirmado cada vez más su posición como «el líder en el ecosistema de oro y el acelerador de la inclusión financiera» y lleva a cabo la misión de «empaquetar Indonesia».

El público puede acceder a todos los productos y servicios de Pegadaianos de manera fácil y segura a través de más de 4,000 puntos de venta de Pegadaian, 600 centros de servicio Ultra Micro de Sinergi (Smiles) con BRI y a través de aplicaciones digitales de Pegadaian, que proporcionan soluciones de oro basadas en oro seguras, innovadoras y confiables para la comunidad de Widers.