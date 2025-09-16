Cómo su estrellato alimentó Sundance Film Fest

Hoy, la industria del cine perdió no solo una de sus estrellas más brillantes, sino también una de sus mayores campeones: Robert Redfordquien fue fundamental para dos revoluciones que transformaron a Hollywood.

Una cara icónica en películas como «Todos los hombres del presidente» y «The Natural», Redford era una figura clave del nuevo Hollywood: la agitación creativa de finales de los 60 que traía una nueva vida a la industria cinematográfica, en un momento en que la televisión estaba desviando al público y los estudios estaban agitados para identificar lo que la generación más joven quería. La respuesta: querían historias relevantes y hombres líderes como Redford, que podían tomar el manto de los ídolos matinados anteriores, y lo hacían con un cierto brillo de conocimiento que mostraba que estaba en la broma.

Lanzado en 1969, el «Butch Cassidy y el niño de Sundance» de espíritu libre y con visión de futuro puede haber hecho de Redford una estrella, pero la Festival de cine de Sundance Lo convirtió en un santo, lanzando una revisión casi total del negocio del cine en torno a escritores y directores. Debido a que el éxito llegó temprano a «The Kid», un dios solar rubio de fresa, nacido en California, que luchó contra el estereotipo de que era solo otra cara bonita, aprovechó la oportunidad para reinventarse varias veces en el transcurso de su carrera.

Redford nació en Santa Mónica, California, pero le molestó la urbanización y la contaminación que transformó su ciudad natal, conectándose en cambio con los bosques virales de Utah, construyendo una cabaña allí ya en 1961. En los años que siguieron, Redford llevó tres sombreros: actor, el hombre que llama a acción (es decir, director de películas como «como» como «» «Gente común«Y» exhibición de preguntas «) y activista. En el último frente, Redford era conocido por sus causas liberales, incluida su defensa de décadas para todo el medio ambiente, aunque es la creación del Festival de Cine de Sundance a mediados de los años 80, renombrando el Festival de Cine de los Estados Unidos con sede en Utah, que tuvo el mayor impacto en las películas hoy.

Toda mi vida, los críticos han elogiado la era dorada del cine de los años 70, de la cual Redford fue un partido, interpretando una amplia gama de papeles icónicos, desde el hombre desierto accidentado en «Jeremiah Johnson» hasta el millonario de la edad de jazz de «The Great Gatsby». Dos meses después del robo de Watergate, apareció en la sátira política de 1972 «El candidato», y cuatro años después, encarnó el perseguido reportero del Washington Post Bob Woodward en «Todos los hombres del presidente», el relato definitivo del momento en que Estados Unidos perdió la fe en sus líderes.

Esas películas son clásicos fríos de piedra, sin duda, y sin embargo, creo que la década de 1990 fueron tan importantes una década, debido al movimiento de película independiente que Redford fue fundamental para el apoyo. En un momento en que Hollywood volvía a luchar, haciendo tiendas de campaña y secuelas impulsadas por las estrellas para corporaciones, Sundance proporcionó una plataforma para el pequeño: cineastas y actores desconocidos, que contaban historias personales sobre presupuestos limitados.

Sundance era más que un festival; También fue un instituto, fundado en 1981 (20 años después de que Redford construyó su primera cabaña en Utah), se comprometió a desarrollar la próxima generación de narradores de narradores al asociarlos con mentores más establecidos a través de sus diversos laboratorios. Si no fuera por Sundance, que atrajo a agentes y ejecutivos que buscaban algo de tiempo de esquí en sus primeros años, pero más tarde se convirtió en un verdadero mercado para películas independientes en busca de distribución, el mundo habría descubierto las voces como Steven Soderbergh («Sex, Lies y VideoTape»), Quentin Tarantino («Reservoir Dogs»), Wes Anderson («Bottle Rocket»), Ryanotaper «), (» «» «» «Rephite Dogs»), Wes Anderson («Bottle Rocket»), Ryanotapler «), (» «» «» «,» «» «» «». ¿Y Rian Johnson («Brick»)?

Redford trabajó incansablemente detrás de escena, pero ayudó enormemente a tener una estrella de su estatura para servir como la cara de tal evento, prestando credibilidad de espectáculos a un festival que llenó lo que comenzó como un nicho pero se convirtió en un sector entero de la industria: Sundance sirvió como un lugar para el descubrimiento, enfocándose en nuevos talentos de diversos antecedentes. Si las personas a las que los estudios nunca podrían haber elegido o confiado para hacer una película podrían hacerlo de alguna manera por su cuenta, Sundance se convirtió en el lugar ideal para que sean reconocidos.

En los últimos años, aunque efectivamente se había retirado de la actuación, Redford continuó apareciendo en la película ocasional, incluidas las de Sundance Veteran como JC Chandor (el espectáculo de un solo hombre que «todo está perdido») y David Lowery (cuyo «el viejo hombre y el arma» se siente como un retroceso a los papeles tempranos de Redford).

La carrera como actor de Redford comenzó una década antes de «Butch Cassidy and the Sundance Kid» con papeles en Broadway. Una de sus primeras grandes películas, frente a Jane Fonda en «Barefoot in the Park», fue el resultado directo de jugar el mismo papel en el escenario, aunque nunca miró hacia atrás una vez que Hollywood llamó.

«Butch Cassidy» abrió el mismo año que «The Wild Bunch» de Sam Peckinpah y fue su opuesto en casi todos los sentidos. Ambas películas culminan con un enfrentamiento violento, aunque «Butch Cassidy y The Sundance Kid» evita la carnicería exagerada, que termina en un marco de congelación, en lugar de un baño de sangre. (Eso también lo convierte en una alternativa más ligera a «Bonnie y Clyde», la película Warren Beatty que inició el nuevo Hollywood dos años antes).

Ese tono juguetón demostró ser aún mejor para «The Sting» (1973), que reunió a Redford con el director George Roy Hill y la coprotagonista Paul Newman. Redford nunca es más encantador que en ese ganador multi-Oscar, aunque diría que Sydney Pollack entendió el potencial del actor mejor que cualquier otro director. La pareja hizo siete películas juntas.

En «The Way We Were», Pollack aprovechó el potencial romántico de Redford (frente a Barbara Steisand), y en «Tres días del cóndor», enfatizó la inteligencia del actor en el thriller de conspiración más entretenido (y sexy) de los 70. Su colaboración de dos décadas construida para «Fuera de África», una historia de amor de Hollywood de Hollywood que es una gran cantidad de Hollywood que robó «The Color Purple» de la Mejor Película, pero sirvió como una cumbre adecuada para la carrera de actuación de Redford.

Fue justo alrededor de esa época, en 1985, que se vertió en Sundance. Hoy, en un momento en que prácticamente todas las ciudades tienen al menos un festival de cine, puede ser difícil imaginar cuán idealista y arriesgado era Sundance en su inicio.

En este momento de su carrera, Redford ya había dado el salto de actor a director con «Ordinary People», un devastador drama familiar con presentaciones en el Salón de la Fama de su elenco (Redford no actuó en su debut, pero ganó un Oscar por dirección). Si ese proyecto fue la culminación de lo que había aprendido de los grandes directores con los que había trabajado, Sundance fue un esfuerzo para abrir el campo a los demás, para eliminar las barreras de entrada y alentar historias que no se contaban (así como películas con temas ambientales cerca del corazón de Redford, como «una verdad inconveniente» y «la cove»).

A lo largo de los años, los aspirantes a cineastas maximizaron sus tarjetas de crédito para hacer proyectos de tarjetas de llamadas, con la esperanza de ganar la lotería proverbial: primero fue seleccionado para jugar a Sundance, y una vez allí, con suerte, desenterrando una guerra de ofertas por los derechos de su película. Más sueños se destrozaron de los que alguna vez se hicieron en el camino.

Aún así, no se puede negar que Sundance sirvió como incubadora y lanzamiento de PAD para algunos de los artistas más importantes del cine, muchos de los cuales fueron aprovechados para hacer que las tiendas de campaña de estudio sobre la fuerza de su visión (la mitad de las películas de Marvel fueron hechas por veterinarios de Sundance), lo que solo demuestra cuán influyente fue. A lo largo de los años, Redford ha aparecido el día de la inauguración del festival, pero nunca quiso ser el foco de atención allí. Sundance era su forma de retribuir, de pagarlo, o para ponerlo en términos ecológicos, de reciclar la buena fortuna que había disfrutado en oportunidades para los demás. Eso, tanto como sus inolvidables papeles cinematográficos, será legado.