Whitney Houston Estate Taps AI Startup Moises para la experiencia de concierto

El patrimonio de Whitney E. Houstonen tándem Música de ola principal y Artistas de Park AvenueTiene planes de devolver al fallecido cantante al escenario. En particular, la finca ha equipado la tecnología de separación de STEM AI a través de la plataforma de creación de música Moises para extraer las voces de Houston de las grabaciones originales, permitiendo actuaciones orquestales en vivo en una gira de siete ciudades.

El concierto transporta a los fanáticos al mundo musical de Houston, a medida que se presentan orquestas en vivo junto con la voz de Houston y las raras imágenes. Para dar vida a esta actuación única, el patrimonio de Whitney E. Houston y su socio creativo, los artistas de Park Avenue, instrumentos y voces individuales aisladas de sus grabaciones, produciendo audio de calidad casi estudio que permitió al equipo creativo cumplir su visión mientras honraba su legado. La gira de siete ciudades también contará con orquestas sinfónicas completas.

«Este proyecto exigió una separación STEM excepcionalmente de alto calibre, algo que Moises lidera a la industria en el logro», dijo el CEO de Moises, Geraldo Ramos. «Tuvimos que aislar las voces de Whitney de las grabaciones completamente mixtas sin comprometer el poder emocional de su actuación. Un concierto como este simplemente no hubiera sido posible hace cinco años, antes de que la tecnología de separación de STEM alcanzara la precisión y la fidelidad que ahora podemos ofrecer».

«Sabíamos que esto tenía que hacerse bien», dijo Pat Houston, albacea de la finca. «Los artistas de Moises y nuestros socios Park Avenue elevaron la idea con el corazón, el cuidado y la excelencia creativa que Whitney siempre encarnó. El resultado es algo realmente especial: un regalo para los fanáticos de mucho tiempo y una poderosa introducción para una nueva generación que descubre su voz».

«Este proyecto demuestra cómo los artistas heredados y sus propiedades pueden crear experiencias significativas para los amantes de la música a través del uso reflexivo de la tecnología de IA», agregó Ross Michaels, copresidente de los artistas de Park Avenue. «The Voice of Whitney es la primera de varias colaboraciones planificadas que utilizarán la IA para iluminar nuevas dimensiones del trabajo de un artista. Es un poderoso ejemplo de cómo la IA puede honrar los legados de los artistas mientras enriquece la experiencia de la audiencia de manera hermosa y respetuosa».

Enrutamiento de la gira

20 al 21 de septiembre: Cincinnati Pops (Cincinnati Music Hall)

11 de octubre: Wilmington, NC (Wilson Center en Cape Fear Community College)

25 de octubre: Thousand Oaks, CA (Bank of America Performing Arts Center)

8 de noviembre: Carmel, IN (The Palladium en Allied Solutions Center)

15 de noviembre: Waukegan, IL (The Genesee Theatre)

21 de noviembre: Palm Desert, CA (Teatro McCallum)

22 de noviembre: Table, AZ (Table Center Arts)

+ + NPR anunció hoy que Sonali Mehta ha sido nombrado director ejecutivo de Música NPR. Comenzará el 22 de septiembre y tendrá su sede en Nueva York.

Mehta es un profesional de la industria musical con amplia experiencia en las áreas de asociación de artistas, estrategia de contenido y desarrollo de negocios. Ella será responsable de desarrollar e implementar la estrategia general para la música NPR.

«Estoy encantado de unirme al incomparable equipo de música NPR», dijo Mehta. “NPR’s music properties, and the people behind them, serve as a masterclass in moving culture and breaking artists. As a fan of platforms like Tiny Desk, I am so excited to be in the room where it happens. As a person working in the music industry, I feel lucky to have the opportunity to support the programs that have catapulted the careers of so many deserving artists. And as a new hire at NPR, I am eager to learn from such a dedicated, innovative, and passionate equipo.

Mehta comenzó su carrera en YouTube, donde durante su mandato trabajó con más de 800 artistas para apoyar sus lanzamientos musicales y hacer crecer su público en esa influyente plataforma. Más tarde se unió a Arista Records en su equipo de marketing digital y ejecutó más de 50 campañas mundiales para promover el descubrimiento y el consumo musical de los artistas. Más recientemente, se ha desempeñado como jefe de gabinete de ADA, parte de Warner Music Group.

+ Ex líder de música de tiktok William Gruger se ha unido Dueto A medida que conduce el marketing de DSP y socios.

Gruger trae un historial profundo de configurar la forma en que el público descubre música en las plataformas. Más recientemente, trabajó en el equipo global de programas de música de Tiktok, donde creó estrategias para amplificar las tendencias musicales y las campañas en el ecosistema de Bytedance.

Sus papeles anteriores también incluyen el Director de Programación en Tidal, Estrategia de Contenido de Música en Twitter/Vine y Director Asociado de Charts (Social and Streaming) en Billboard.

En Duetti, Gruger encabezará las iniciativas de marketing de DSP y socios, trabajando estrechamente con plataformas y socios para maximizar la visibilidad del artista y el éxito del catálogo.

+ + Concord Music Publishing ha firmado el aclamado cantante y compositor Amy Wadge a un acuerdo de publicación mundial. El acuerdo, con vigencia inmediata, cubre los recortes recientemente liberados de Wadge y las futuras composiciones, incluidos nuevos singles de FKA Twigs, Jonas Brothers, Noah Cyrus, Halestorm y más.

Wadge ha trabajado en 16 proyectos nominados al Grammy hasta la fecha y ganó la canción del año en los Premios Grammy 2016 por coescribir en «Thinking Out Loud» de Ed Sheeran.

«No podría estar más emocionado de firmar con Concord», dijo Wadge. «Tan pronto como conocí al equipo, supe que iba a ser el hogar adecuado para mí como compositor. Es maravilloso saber que estoy siendo tan bien cuidado en múltiples territorios con personas apasionadas por lo que hacen, y espero ver lo que podemos lograr juntos».

Sus contribuciones creativas ahora se extienden más allá del mundo de la música grabada. Wadge actualmente está desarrollando tres proyectos originales de teatro musical, marcando su entrada en el mundo de Broadway y el escenario. También colaboró ​​con el ícono cultural británico Twiggy en una canción original para su película documental, que se estrenó esta primavera, y tiene canciones en las obras para los principales proyectos de cine y televisión, mostrando su creciente influencia en el cine y la narración visual.

Además de su composición de canciones para otros, Wadge es una artista famosa por derecho propio, con cinco álbumes en solitario y varios EP a su nombre. Actualmente está revitalizando su proyecto de artistas, preparándose para lanzar una nueva música y regresar a las giras en vivo, con actuaciones programadas en todo el Reino Unido e internacionalmente.

Kim Frankiewicz, EVP Worldwide A&R en Concord Music Publishing Comentarios: «Amy es una escritora formidable, y estamos absolutamente encantados de darle la bienvenida a la familia Concord. Su pasión por la composición de canciones es realmente infecciosa, y no podríamos estar más emocionados de asociarnos con ella en este próximo capítulo de su carrera».

Anna Carpenter, directora senior A&R en Concord Music Publishing:

«Amy es uno de los escritores más creativos, impulsados ​​y enérgicos con los que he trabajado. Su talento habla por sí mismo y estoy muy orgulloso de estar en su equipo para este próximo capítulo de su carrera»

Además de su victoria en el premio Grammy, Wadge ha sido galardonado dos veces ‘Mejor artista femenina’ en los Welsh Music Awards y el premio ASCAP ‘Songwriter of the Year’ en 2016.