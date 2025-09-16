El gobernador de Java central solicitó a los servicios financieros que trasladen la economía de la aldea

Semarang (Antara) -Java Central -El gobernador Ahmad Luthfi solicitó a los Servicios Financieros (IJK) que participaran en la reubicación de la aldea, basada en la distribución del crédito a las empresas micro, pequeñas y medianas (MSMES), grupos comunitarios y co -operaciones de la aldea/aldea.

«Los servicios financieros pueden relajar a las personas en las aldeas, incluida la ayuda financiera de las MIPYME en Java Central, casi 4.2 millones», dijo, después de la evaluación del desempeño de los Servicios Financieros (IJK) en el primer semestre de Semarang, el martes.

Con este esfuerzo, continuó, fue capaz de ayudar a hacer crecer la economía desde las aldeas hasta las ciudades del centro de Java.

No solo por MISMES, dijo, la economía en las aldeas también puede ser trasladada por la cooperativa de la aldea roja y blanca.

Dijo que hasta ahora ha habido 8,520 cooperativas rojas y blancas en Java Central que ya son legales.

Por el momento, dijo, hay cooperativas de la aldea con siete puntos completos de venta, pero también hay solo unos pocos puntos de venta.

Al trasladar la economía del cuerpo del pueblo, Lutfi también tomó a Babinsa y Bhabinkamtibmas para participar en el monitoreo de las condiciones existentes.

Dijo que el crecimiento económico de Java central en el segundo trimestre de 2025 fue de 5.28 por ciento, más alto que el promedio nacional que tuvo que mantenerse y aumentar.

Es por eso que dijo, se espera que la evaluación del desempeño del IJK -Emester I 2025 sea una guía para desarrollar la economía en Java central.

«Esto es importante. La evaluación de hoy ayudará con el desarrollo económico en nuestro lugar», dijo el ex jefe de policía central de Java.

El presidente del Consejo de Auditoría al mismo tiempo, miembro de la Comisionada de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), Sophia Wattimena, dijo que la evaluación del desempeño de IJK era importante para mejorar la coordinación y la sinergia con el gobierno local.

Alentó los servicios financieros para apoyar los programas de prioridad del gobierno.

«La esperanza es un crecimiento económico bueno y sostenible», dijo.

Mientras tanto, el jefe de OJK Central Java Hidayat Prabowo agregó que el OJK y todos los proveedores de servicios financieros apoyarán completamente la visión y la misión del gobierno provincial central de Java para el desarrollo económico con sede en la aldea.

«OJK apoyará completamente el programa del gobernador sobre el desarrollo económico basado en la aldea», dijo.

